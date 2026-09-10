Müzik dünyasında "Nev" sahne adıyla tanınan şarkıcı ve söz yazarı Nevzat Doğansoy'dan sevenlerini endişelendiren haber geldi.

57 yaşındaki sanatçının karaciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gördüğü ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.

BİLİNCİ AÇIK TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Edinilen bilgilere göre Nev'in bilincinin açık olduğu, tedavisinin ise doktorların yakın gözetimi altında sürdüğü belirtildi.

Sanatçının sağlık durumuna ilişkin gelişmeler sevenleri ve müzik dünyası tarafından yakından takip ediliyor.