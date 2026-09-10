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Şarkıcı Nev yoğun bakımda! Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Müzik dünyasının sevilen ismi Nevzat Doğansoy’un karaciğerindeki rahatsızlık sebebiyle acilen yoğun bakım ünitesine sevk edildiği ortaya çıktı. Doktorların gözetiminde olan 57 yaşındaki sanatçının genel durumunun kontrol altında tutulduğu ve bilincinin yerinde olduğu açıklandı.

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Şarkıcı Nev yoğun bakımda! Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Müzik dünyasında "Nev" sahne adıyla tanınan şarkıcı ve söz yazarı Nevzat Doğansoy'dan sevenlerini endişelendiren haber geldi.

Nevzat Doğansoy (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Nevzat Doğansoy (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

57 yaşındaki sanatçının karaciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gördüğü ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.

Şarkıcı Nev yoğun bakımda! Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı-3

BİLİNCİ AÇIK TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Edinilen bilgilere göre Nev'in bilincinin açık olduğu, tedavisinin ise doktorların yakın gözetimi altında sürdüğü belirtildi.

Sanatçının sağlık durumuna ilişkin gelişmeler sevenleri ve müzik dünyası tarafından yakından takip ediliyor.

Şarkıcı Nev yoğun bakımda! Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı-4

NEV KİMDİR?

24 Aralık 1968'de İstanbul'da dünyaya gelen Nevzat Doğansoy, müziğe çocukluk yıllarında mandolin çalarak başladı. Üniversite döneminde elektro gitarla ilgilenmeye başlayan sanatçı, 1995 yılında Chantage grubuyla sahne almaya başladı.

Nev, 2000 yılında Teoman'ın davetiyle çıktığı Türkiye turnesiyle daha geniş kitleler tarafından tanındı. İlk albümü "Her Şeye Rağmen" ile dikkat çeken sanatçı, özellikle albümde yer alan "Zor" şarkısıyla büyük çıkış yakaladı.

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