Sanatçı, dinleyici ve veri aynı masada: Spotify'ın Premium ön satış hamlesi konser ekonomisinde yeni bir gerilim yarattı
Dijital müzik platformu Spotify, toplumsal konularda aldığı tartışmalı kararların ardından bu kez müzik ekonomisindeki yeni hamlesiyle gündeme geldi. Platformun 'Reserved by Spotify' modeliyle bazı Premium kullanıcılara konser biletlerini önceden satmaya başlaması, müzik endüstrisindeki devasa güç kontrolünü ve gelir modelini yeniden tartışmaya açtı.
Çevrim içi müzik platformlarından Spotify, son dönemde müzikten ziyade küresel politikaları ve tartışmalı kararlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısa süre önce editoryal tarafta LGBT görünürlüğü ve destek mesajları üzerinden başlayan tartışmalarla eleştirilerin hedefi olan platform, bu kez gözünü doğrudan konser ve bilet ekonomisine dikti.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah yazarı Hakan Uç, Spotify'ın 'Reserved by Spotify' modeliyle bazı Premium kullanıcılarına konser biletlerine genel satıştan önce erişim imkanı sağlamaya başladığını belirtti. Organizasyon şirketi Live Nation ortaklığıyla yürütülen bu sistemle platform; dinlenmeden, abonelikten ve reklamdan elde ettiği devasa gelire ek olarak konser biletlerinin de kapısına dayanmış oldu.
Sanatçının stüdyo masrafından klip çekimine ve turne organizasyonuna kadar tüm mali yükü sırtladığına dikkat çekilen süreçte, Spotify'ın elindeki en büyük kozun "veri" olduğu vurgulanıyor. Hangi kullanıcının hangi sanatçıyı kaç kez dinlediğini, hangi şehirde hangi isimlerin daha güçlü bir dinleyici kitlesi bulunduğunu saniyesi saniyesine takip eden platform, bu devasa bilgiyi bilet satışı ekonomisiyle birleştiriyor.
"YARIN GİŞENİN BAŞINA GEÇERSE KİMSE ŞAŞIRMASIN"
Dün editoryal tercihleriyle müzik dünyasına neyin görünür olması gerektiğini dikte eden yapının bugün bilet ekonomisine göz diktiğini ifade eden Hakan Uç, durumun tehlikesine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:
"Bence müzik sektörünün sorması gereken soru artık 'Spotify bize kaç dinlenme verdi?' değil. Bu şirket müzik endüstrisinin daha kaç kapısının anahtarını eline alacak? Çünkü bugün size şarkıyı öneren algoritma, yarın bilete ilk kimin ulaşacağını belirleyen sistemin de parçası olursa ortada yalnızca bir streaming platformu kalmaz. Ortaya müziği, dinleyiciyi, veriyi ve konser ekonomisini aynı masada buluşturan devasa bir güç çıkar. Dün editoryal tercihleriyle müzik dünyasına neyin görünür olması gerektiğini anlatıyordu. Bugün cebimize bakıyor. Yarın gişenin başına geçerse kimse şaşırmasın. Müzikten kazanmak yetmedi. Şimdi gözlerini biletlere diktiler."