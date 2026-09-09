"YARIN GİŞENİN BAŞINA GEÇERSE KİMSE ŞAŞIRMASIN"

Dün editoryal tercihleriyle müzik dünyasına neyin görünür olması gerektiğini dikte eden yapının bugün bilet ekonomisine göz diktiğini ifade eden Hakan Uç, durumun tehlikesine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"Bence müzik sektörünün sorması gereken soru artık 'Spotify bize kaç dinlenme verdi?' değil. Bu şirket müzik endüstrisinin daha kaç kapısının anahtarını eline alacak? Çünkü bugün size şarkıyı öneren algoritma, yarın bilete ilk kimin ulaşacağını belirleyen sistemin de parçası olursa ortada yalnızca bir streaming platformu kalmaz. Ortaya müziği, dinleyiciyi, veriyi ve konser ekonomisini aynı masada buluşturan devasa bir güç çıkar. Dün editoryal tercihleriyle müzik dünyasına neyin görünür olması gerektiğini anlatıyordu. Bugün cebimize bakıyor. Yarın gişenin başına geçerse kimse şaşırmasın. Müzikten kazanmak yetmedi. Şimdi gözlerini biletlere diktiler."