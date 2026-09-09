Ozan Güven ve Meryem Uzerli aşk yaşadı mı? Yıllar sonra gelen itiraf: "Sen Hürrem Sultan'sın ben Rüstem Paşa'yım"
Ozan Güven, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde birlikte rol aldığı Meryem Uzerli ile o dönem haklarında çıkan aşk iddialarını yıllar sonra tiyatro sahnesine taşıdı. Seyirci karşısına çıkan Güven, Uzerli’nin çıkan haberlerin ardından kendisini aradığını anlattı. İkili arasında geçen telefon konuşmasını Uzerli’nin taklidini yaparak aktaran oyuncunun “Hürrem Sultan-Rüstem Paşa” göndermesi izleyenleri güldürdü.
Ozan Güven, oynadığı tiyatro oyununda yakın dostu Meryem Uzerli ile 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde birlikte rol aldıkları dönemde haklarında çıkan aşk dedikodularını esprili bir dille anlattı.
Güven, o dönem kendisi ile Uzerli'nin aşk yaşadığı ve Ulus'ta ev baktığı yönünde haberler çıktığını belirterek şöyle konuştu:
"Bir haber çıkmış; Ozan Güven'le Meryem Uzerli aşk yaşıyorlar ve Ulus'ta ev bakıyorlar."Ozan Güven'den Meryem Uzerli açıklaması!
MERYEM UZERLİ TELEFON AÇTI
Haberlerin ardından Meryem Uzerli'nin kendisini aradığını anlatan Güven, Uzerli'nin tepkisini taklit ederek şu sözleri aktardı:
"Meryem aradı, "Ozan, çıkan haberleri gördün mü?" diye sordu."
"GİDER TOPKAPI SARAYI'NDA OTURURUZ"
Uzerli'nin kendisinden ısrarla açıklama yapmasını istediğini söyleyen Güven, verdiği esprili yanıtı da seyircilerle paylaştı:
"Israrla açıklama yapmamı söyleyince de "Meryem'cim sen koskoca Hürrem Sultan'sın, ben Rüstem Paşa'yım. Birlikte oturacak olsak gider Topkapı Sarayı'nda otururuz, Ulus'ta ne işimiz var?" dedim."
"BANA SİNİRLENİP TELEFONU KAPATTI"
Güven, yaptığı esprinin Meryem Uzerli'yi o dönem pek de güldürmediğini belirterek konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
"Bana sinirlenip telefonu kapattı."