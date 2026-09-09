Ozan Güven, oynadığı tiyatro oyununda yakın dostu Meryem Uzerli ile 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde birlikte rol aldıkları dönemde haklarında çıkan aşk dedikodularını esprili bir dille anlattı.

Meryem Uzerli ve Ozan Güven (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Güven, o dönem kendisi ile Uzerli'nin aşk yaşadığı ve Ulus'ta ev baktığı yönünde haberler çıktığını belirterek şöyle konuştu:

"Bir haber çıkmış; Ozan Güven'le Meryem Uzerli aşk yaşıyorlar ve Ulus'ta ev bakıyorlar."

Ozan Güven'den Meryem Uzerli açıklaması!