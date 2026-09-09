Ünlü çiftten ikinci mutluluk: Burak ve Ece Çelik'in kızları Zeynep İlay dünyaya geldi
2024 yılında Ece Bayrak’la Karadağ’da dünyaevine giren Burak Çelik, geçen sene oğulları Kaan Aslan’ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı. Çift, aradan geçen bir yılın ardından kızlarını kucağına alarak aynı mutluluğu yeniden tattı. Burak Çelik ve Ece Çelik’in birlikteliği, kısa süre içerisinde kalabalık bir aile hikâyesine dönüştü.
2013 yılında katıldığı Best Model of Turkey ve Best Model of the World yarışmalarında birincilik elde eden Burak Çelik, ardından oyunculuğa yönelmişti.
Son dönemde Haysiyet dizisiyle ekranlara dönen Burak Çelik, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Hudutsuz Sevda gibi pek çok yapımda rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen oyuncu, 2024 yılında Ece Bayrak'la nikâh masasına oturdu.
Burak ve Ece Çelik çifti, evliliklerinden yaklaşık sekiz ay sonra oğulları Kaan Aslan'ı kucaklarına almışlardı.
Kaan Aslan'ın ardından ailelerini daha da büyüten çift, Mart 2026'da ikinci çocuklarını beklediklerini ve bebeklerinin kız olacağını sevenleriyle paylaşmıştı.
KIZLARI DÜNYAYA GELDİ
Kızlarına kavuşmak için gün sayan çiftin beklediği güzel haber nihayet geldi. Ece Çelik, 9 Eylül 2026 tarihinde Bakırköy'deki özel bir hastanede sabah saatlerinde başarılı bir doğum gerçekleştirdi.
KIZLARININ İSMİ DİKKAT ÇEKTİ
Çiftin bebeği sabah saatlerinde dünyaya gözlerini açtı. Yaklaşık 3 kilo ağırlığında doğan bebeğe "Zeynep İlay" ismi verildi. Burak Çelik, kızlarının doğumuyla yaşadığı büyük mutluluğu hastane odasından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ünlü oyuncu, "Ailemiz büyüyor! Kızımızı sağlıkla kucağımıza aldık. Çok şükür. Hoş geldin güzel kızım Zeynep İlay" notunu düştü. Çiftin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.
İLAY İSMİNİN ANLAMI NEDİR?
Kızlarına Öz Türkçe kökenli "İlay" adını veren çift, tercih ettikleri bu özel ve anlamlı isimle dikkatleri üzerine çekti. İsmin nadir ve derin anlamı ise merak konusu oldu. Ülkeyi ve yurdu aydınlatan ay veya parlaklık manalarına gelen isim, aynı zamanda "ülkenin en güzeli" anlamına da geliyor.