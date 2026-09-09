Fotoğraf: Burak Çelik'in sosyal medya hesabından alınmıştır Kaan Aslan'ın ardından ailelerini daha da büyüten çift, Mart 2026'da ikinci çocuklarını beklediklerini ve bebeklerinin kız olacağını sevenleriyle paylaşmıştı. KIZLARI DÜNYAYA GELDİ Kızlarına kavuşmak için gün sayan çiftin beklediği güzel haber nihayet geldi. Ece Çelik, 9 Eylül 2026 tarihinde Bakırköy'deki özel bir hastanede sabah saatlerinde başarılı bir doğum gerçekleştirdi.

Fotoğraf: Burak Çelik'in sosyal medya hesabından alınmıştır KIZLARININ İSMİ DİKKAT ÇEKTİ Çiftin bebeği sabah saatlerinde dünyaya gözlerini açtı. Yaklaşık 3 kilo ağırlığında doğan bebeğe "Zeynep İlay" ismi verildi. Burak Çelik, kızlarının doğumuyla yaşadığı büyük mutluluğu hastane odasından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ünlü oyuncu, "Ailemiz büyüyor! Kızımızı sağlıkla kucağımıza aldık. Çok şükür. Hoş geldin güzel kızım Zeynep İlay" notunu düştü. Çiftin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.