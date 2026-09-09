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Doğumdan on gün sonra Nazlı Sabancı fit halini sergiledi

Nazlı Sabancı geçtiğimiz günlerde oğlu Ömer’i kucağına alarak ikinci kez anne oldu. ‘’Doğumdan on gün sonra ‘’ notuyla sosyal medyada paylaşım yapan Sabancı’nın fit hali dikkatlerden kaçmadı.

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Doğumdan on gün sonra Nazlı Sabancı fit halini sergiledi

Hacı Sabancı ile Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirdikleri görkemli düğünle hayatlarını birleştiren çift, ilk çocukları olan kızlarına 2023 yılında kavuşmuştu.

Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı’nın kızları Arzu Alara’nın doğum gününe ait fotoğrafNazlı Sabancı ve Hacı Sabancı’nın kızları Arzu Alara’nın doğum gününe ait fotoğraf

BÜYÜKLERİNİN İSİMLERİNİ YAŞATTILAR

Daha önce kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adını yaşatmak amacıyla 'Arzu Alara' ismini veren ünlü çift geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen oğullarına da dede Ömer Sabancı'nın ismini taşıyan bir ad seçmesi dikkat çekmişti.

Doğumdan on gün sonra Nazlı Sabancı fit halini sergiledi-3

DOĞUM SONRASI 10.GÜN

23 Ağustos tarihinde oğlu Ömer'i dünyaya getiren taze anne Nazlı Sabancı, doğumdan sadece 10 gün sonra Instagram hesabından formda halini gözler önüne serdi.

Nazlı Sabancı'nın sosyal medya paylaşımıNazlı Sabancı'nın sosyal medya paylaşımı

Paylaşımına "Doğum sonrası 10. gün" notunu düşen Sabancı'nın, hamilelik kilolarından hızla kurtulduğu ve kısa sürede eski fit haline kavuştuğu dikkatlerden kaçmadı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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