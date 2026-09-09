Hacı Sabancı ile Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirdikleri görkemli düğünle hayatlarını birleştiren çift, ilk çocukları olan kızlarına 2023 yılında kavuşmuştu.

Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı’nın kızları Arzu Alara’nın doğum gününe ait fotoğraf

BÜYÜKLERİNİN İSİMLERİNİ YAŞATTILAR

Daha önce kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adını yaşatmak amacıyla 'Arzu Alara' ismini veren ünlü çift geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen oğullarına da dede Ömer Sabancı'nın ismini taşıyan bir ad seçmesi dikkat çekmişti.