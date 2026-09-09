Doğumdan on gün sonra Nazlı Sabancı fit halini sergiledi
Nazlı Sabancı geçtiğimiz günlerde oğlu Ömer’i kucağına alarak ikinci kez anne oldu. ‘’Doğumdan on gün sonra ‘’ notuyla sosyal medyada paylaşım yapan Sabancı’nın fit hali dikkatlerden kaçmadı.
Hacı Sabancı ile Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirdikleri görkemli düğünle hayatlarını birleştiren çift, ilk çocukları olan kızlarına 2023 yılında kavuşmuştu.
BÜYÜKLERİNİN İSİMLERİNİ YAŞATTILAR
Daha önce kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adını yaşatmak amacıyla 'Arzu Alara' ismini veren ünlü çift geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen oğullarına da dede Ömer Sabancı'nın ismini taşıyan bir ad seçmesi dikkat çekmişti.
DOĞUM SONRASI 10.GÜN
23 Ağustos tarihinde oğlu Ömer'i dünyaya getiren taze anne Nazlı Sabancı, doğumdan sadece 10 gün sonra Instagram hesabından formda halini gözler önüne serdi.
Paylaşımına "Doğum sonrası 10. gün" notunu düşen Sabancı'nın, hamilelik kilolarından hızla kurtulduğu ve kısa sürede eski fit haline kavuştuğu dikkatlerden kaçmadı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.