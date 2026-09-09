Deniz Seki’den hasta yatağında konser! Çünkü müzik var oluş sebebim…
Sahnelerin sevilen ismi Deniz Seki, geçtiğimiz aylarda Antalya’daki konserinden döndüğü sırada evinde talihsiz bir kaza yaşamıştı. Tedavi sürecini evinde geçiren Seki, evinde kayda aldığı samimi performansıyla hayranlarını bir kez daha kendine hayran bırakmayı başardı.
"Suya Hapsettim", "İyisin Tabii" ve "Hayat İki Bilet" gibi şarkılarıyla Türk pop müziğinde duygusal sözleri ve güçlü yorumuyla öne çıkan sanatçı Deniz Seki, Antalya'daki konserinden döndüğü sırada resmen nazara gelmişti.
DETAYLI KONTROLLERDE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Evinin balkonunda köpeklerini beslemek istediği sırada talihsiz bir kaza yaşayan sanatçı, Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavisine başlanmıştı. Hastanede yapılan kontrollerde sanatçının leğen kemiğinin kırıldığı ve omurgasının zedelenmiş olduğu belirtilmişti. Doktorların kararıyla acil olarak ameliyata alınan Deniz Seki, sevenlerini korkutmuştu.
BALKONDAN AŞAĞI DÜŞTÜ İDDİASI
Operasyonun ardından sanatçının durumunun iyi olduğu ve ameliyatının başarılı geçtiği ekibi tarafından aktarılırken, basında ortaya atılan "balkondan aşağı düştü" iddialarının tamamen gerçek dışı olduğu da belirtildi. Ünlü isme çok sayıda geçmiş olsun mesajı yağmıştı.
SAĞLIK DURUMUNU SEVENLERİYLE PAYLAŞMIŞTI
Tedavi süreci devam eden Deniz Seki, sık sık takipçileriyle sağlık durumunu paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bu süreçte yanında olan herkese teşekkür ederek şu notu eklemişti: "Merak eden, arayan, soran, güzel dileklerini ileten ve bu süreçte yanımda olan tüm güzel kalplere gönülden teşekkür ederim. Çok şükür gayet iyiyim, taburcu oldum ve artık evimdeyim. Tedavim ve fizik tedavilerim evimde devam ediyor. Her geçen gün kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Dualarınız, güzel mesajlarınız ve sevginiz bana gerçekten çok iyi geliyor. İyi ki varsınız. Bugün mübarek Kandil... Hepimizin Kandili mübarek olsun. Bu güzel gecenin sağlık, huzur, şifa ve sevgi getirmesini diliyorum. Tüm dualarımız kabul olsun. Yakında görüşmek üzere."
HASTA YATAĞINDAN HAYRANLARINA SÜPRİZ
Konser alanlarını doldurmaya alışık olan Deniz Seki, bu kez evinde hasta yatağında eşsiz parçalarını seslendirdi. Hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan Seki, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak kısa sürede gündem oldu. Şarkıcının paylaşımına meslektaşları ve hayranları tarafından yorum yağdı.
MÜZİK BENİM İÇİN NEFES ALMAK
"Maşallah", "Çok şükür", "Tertemiz ses" gibi binlerce yorum alan sanatçı, paylaşımını şu sözlerli ekledi:
"Uzun bir aradan sonra tekrar herkese merhabalar; sizleri çok özledim. Bir süredir hayat biraz daha evde, biraz daha sakin akıyor… Şu an hala iyileşme ve şifalanma sürecindeyim; çok şükür, her geçen gün kendimi daha iyi hissediyorum ve iyileşiyorum. Bu süreci de elimden geldiğince güzel değerlendirmeye çalışıyorum. Bir yandan şan derslerime evde devam ediyor, bir yandan da yeniden sahnelere çıkacağım, sizlerle buluşacağım konserler için hazırlanıyorum. Bunun için de çok heyecanlıyım.
Bugün de sevgili müzisyen kardeşim Serhan Bülbül gitarıyla yanımdaydı… Ben de dayanamadım tabii ki, şarkı söyledim. Çünkü müzik var oluş sebebim… Yani benim için sadece sahne değil… Müzik benim için nefes almak, iyi hissetmek, hayata tutunmak… Daha söyleyecek çok şarkımız, birlikte yaşayacak çok güzel sahnelerim var. Ben hazırlanıyorum… Siz de hazır olun. Çok yakında yeniden hep birlikte söyleyeceğiz şarkılarımı…"