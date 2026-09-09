Tedavi süreci devam eden Deniz Seki, sık sık takipçileriyle sağlık durumunu paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bu süreçte yanında olan herkese teşekkür ederek şu notu eklemişti: "Merak eden, arayan, soran, güzel dileklerini ileten ve bu süreçte yanımda olan tüm güzel kalplere gönülden teşekkür ederim. Çok şükür gayet iyiyim, taburcu oldum ve artık evimdeyim. Tedavim ve fizik tedavilerim evimde devam ediyor. Her geçen gün kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Dualarınız, güzel mesajlarınız ve sevginiz bana gerçekten çok iyi geliyor. İyi ki varsınız. Bugün mübarek Kandil... Hepimizin Kandili mübarek olsun. Bu güzel gecenin sağlık, huzur, şifa ve sevgi getirmesini diliyorum. Tüm dualarımız kabul olsun. Yakında görüşmek üzere."

Konser alanlarını doldurmaya alışık olan Deniz Seki, bu kez evinde hasta yatağında eşsiz parçalarını seslendirdi. Hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan Seki, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak kısa sürede gündem oldu. Şarkıcının paylaşımına meslektaşları ve hayranları tarafından yorum yağdı.

Deniz Seki'nin evinde verdiği mini konserinden sahne

MÜZİK BENİM İÇİN NEFES ALMAK

"Maşallah", "Çok şükür", "Tertemiz ses" gibi binlerce yorum alan sanatçı, paylaşımını şu sözlerli ekledi:

"Uzun bir aradan sonra tekrar herkese merhabalar; sizleri çok özledim. Bir süredir hayat biraz daha evde, biraz daha sakin akıyor… Şu an hala iyileşme ve şifalanma sürecindeyim; çok şükür, her geçen gün kendimi daha iyi hissediyorum ve iyileşiyorum. Bu süreci de elimden geldiğince güzel değerlendirmeye çalışıyorum. Bir yandan şan derslerime evde devam ediyor, bir yandan da yeniden sahnelere çıkacağım, sizlerle buluşacağım konserler için hazırlanıyorum. Bunun için de çok heyecanlıyım.

Bugün de sevgili müzisyen kardeşim Serhan Bülbül gitarıyla yanımdaydı… Ben de dayanamadım tabii ki, şarkı söyledim. Çünkü müzik var oluş sebebim… Yani benim için sadece sahne değil… Müzik benim için nefes almak, iyi hissetmek, hayata tutunmak… Daha söyleyecek çok şarkımız, birlikte yaşayacak çok güzel sahnelerim var. Ben hazırlanıyorum… Siz de hazır olun. Çok yakında yeniden hep birlikte söyleyeceğiz şarkılarımı…"