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Ceyda Ateş omuz ameliyatı oldu: İki yıllık kalsiyum birikimi ve ilerleyen yırtık ameliyatı zorunlu kıldı

Oyuncu Ceyda Ateş, yaklaşık iki yıl önce kolundaki kalsiyum birikmesi nedeniyle omzunda başlayan ve kısa sürede koluna yayılan şiddetli ağrılara dayanamayarak ameliyat masasına yattı. Cerrahi müdahaleden kaçınmak için uzun süre alternatif tedavi yöntemlerini deneyen ünlü oyuncu, operasyon geçirmek zorunda kaldı. Ameliyat sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan sanatçıya sevenlerinden çok sayıda destek mesajı yağdı.

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Ceyda Ateş omuz ameliyatı oldu: İki yıllık kalsiyum birikimi ve ilerleyen yırtık ameliyatı zorunlu kıldı

"Adını Feriha Koydum" dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ceyda Ateş, iki yıl önce eşi Buğra Toplusoy ile birlikte hastaneye başvurarak tedavi sürecini başlatmıştı. Kalsiyum birikmesine bağlı olarak yoğun ağrılar çeken oyuncu, kortizon iğneleri ve PRP tedavisi gibi yöntemlerle rahatlamaya çalışmıştı.

Fotoğraf: Ceyda Ateş'in sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraf: Ceyda Ateş'in sosyal medya hesabından alınmıştır.

"EN SEVMEDİĞİM OPERASYONLARDAN BİRİ"

Tedavi sürecini yöneten doktoru, cerrahi müdahaleyi en son çare olarak görerek ameliyat dışındaki alternatifleri ön planda tutmuştu. Doktoru bu operasyonu, "En sevmediğim operasyonlardan biri" şeklinde tanımlayarak cerrahiden olabildiğince kaçınmaya çalışmıştı.

Fotoğraf: Ceyda Ateş'in sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraf: Ceyda Ateş'in sosyal medya hesabından alınmıştır.

"KOLUMDAKİ YIRTIK İYİCE İLERLEDİ"

Hastalığının ilk dönemlerinde ameliyattan kaçınan Ateş, ağrılarının giderek artması ve dayanılmaz bir boyuta ulaşması üzerine geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından takipçilerine seslenmişti. Konuyla ilgili paylaşımına şu notları düşmüştü: "Kolumdaki yırtık iyice ilerledi ve ağrısı çekilmez halde. Tedavi oldum ama etki etmedi. Ameliyat işin sonu ama olmak istemiyorum. Kolu böyle olup ameliyat olmadan iyileşen var mı?"

Fotoğraf: Ceyda Ateş'in sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraf: Ceyda Ateş'in sosyal medya hesabından alınmıştır.

SON ÇARE OPERASYON OLDU

İki yıldır sağlığına kavuşmak için büyük bir mücadele veren ünlü oyuncu, katlanılamaz hale gelen ağrıları ve tükenen alternatifler nedeniyle operasyon geçirdi.

Fotoğraf: Ceyda Ateş'in sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraf: Ceyda Ateş'in sosyal medya hesabından alınmıştır.

TAKİP EDENLER BİLİR BU SÜRECİ…

Ameliyatın ardından sosyal medya üzerinden sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Ceyda Ateş, "2 yıl direndim ve sonunda omuz ameliyatı olmak zorunda kaldım. Takip edenler bilir bu süreci..." ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sevenleri ve meslektaşları "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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