"Adını Feriha Koydum" dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ceyda Ateş, iki yıl önce eşi Buğra Toplusoy ile birlikte hastaneye başvurarak tedavi sürecini başlatmıştı. Kalsiyum birikmesine bağlı olarak yoğun ağrılar çeken oyuncu, kortizon iğneleri ve PRP tedavisi gibi yöntemlerle rahatlamaya çalışmıştı.

Tedavi sürecini yöneten doktoru, cerrahi müdahaleyi en son çare olarak görerek ameliyat dışındaki alternatifleri ön planda tutmuştu. Doktoru bu operasyonu, "En sevmediğim operasyonlardan biri" şeklinde tanımlayarak cerrahiden olabildiğince kaçınmaya çalışmıştı.

Fotoğraf: Ceyda Ateş'in sosyal medya hesabından alınmıştır.

"KOLUMDAKİ YIRTIK İYİCE İLERLEDİ"

Hastalığının ilk dönemlerinde ameliyattan kaçınan Ateş, ağrılarının giderek artması ve dayanılmaz bir boyuta ulaşması üzerine geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından takipçilerine seslenmişti. Konuyla ilgili paylaşımına şu notları düşmüştü: "Kolumdaki yırtık iyice ilerledi ve ağrısı çekilmez halde. Tedavi oldum ama etki etmedi. Ameliyat işin sonu ama olmak istemiyorum. Kolu böyle olup ameliyat olmadan iyileşen var mı?"