Yapay zekâyla 80’lere dönen ünlüler: Berfu Yenenler'den Ebru Gündeş'e nostaljik akıma katılan isimler
Cesur renklerin, vatkalı ceketlerin ve kabarık saçların 1980'leri sosyal medyaya geri döndü. Ebru Gündeş, Bengü, Nükhet Duru, Berfu Yenenler ve Selen Soyder güncel fotoğraflarını yapay zekâ araçlarıyla 80'ler tarzına çevirdi. 11 ünlünün retro karesi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Ebru Gündeş, Bengü ve Nükhet Duru'nun da katıldığı 80'ler akımı sosyal medyayı sardı. Cesur renklerin, vatkalı ceketlerin ve kabarık saçların damga vurduğu 1980'ler; gösterişin, kotların ve neonların altın çağı olarak hafızalara kazındı. Öyle ki bu nostalji rüzgarı son günlerde sosyal medyayı da tamamen etkisi altına aldı. Yüzlerce kullanıcı, güncel fotoğraflarını ChatGPT gibi yapay zeka araçlarını kullanarak 80'lerin o ikonik tarzına dönüştürüyor. Akım kısa süre içinde viral olurken ünlü isimler de bu akıma katıldıklarına dair paylaşımlarda bulundu.
80'LER YENENLER
Bu retro akıma ünlü isimler de kayıtsız kalmadı. 80'lere ışınlanan çiftler arasında Berfu Yenenler ve Eser Yenenler de yer aldı. Sosyal medyayı sık kullanan çiftin bu paylaşımı kullanıcılar tarafından çok beğenildi. Çift, paylaşımına "80's Yenenler" notunu düştü.
80'LER ADETA YENİDEN YAŞANDI
Akıma katılan çiftlerden biri de güzel oyuncu Ahu Yağtu ve sevgilisi Bora Cengiz oldu.
Oyuncu Burak Çelik ve eşi Ece Bayrak da akıma katılan çiftler arasında yerini aldı. Çift, çocuklarıyla birlikte akıma katılarak sosyal medyada takipçilerinin karşısına çıktı.
Güçlü sesiyle adından sıkça bahsettiren Ebru Gündeş de bu viral akıma katılan isimler arasında oldu. Paylaşımını Sezen Aksu şarkısıyla yapan Gündeş'in bu gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Biz de 80'lerde Böyleydik
Türkiye'de popüler müziğin en güçlü seslerinden ve en meşhur şarkıcılarından biri olan Nükhet Duru da akıma katıldı. Unutulmaz eserleriyle adından sıkça söz ettiren Nükhet Duru, bu kez akıma katılmasıyla ses getirdi.
Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay ile mutlu bir birliktelik sürdüren Sevim Emre de sosyal medyayı sıklıkla takip ediyor. Viral akıma katılan Sevim Emre, sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyelerinden Yasemin Yürük de eski lise yıllarından fırlamış gibi görünen kareleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Bengü de akıma katıldı. Sanatçı, renkli kareleri sevenleriyle buluşturdu.
Basketbolcu eşi Caner Erdeniz ile mutlu bir evlilik sürdüren ve aile hayatıyla sosyal medyada sık sık adından söz ettiren oyuncu Müge Boz da sosyal medyayı kasıp kavuran akıma dahil oldu. Ailesiyle paylaştığı poza takipçilerinden beğeni yağdı. Takipçilerinden "En çok bu aileye yakışmış" ve "Aşırı havalı" gibi yorumlar alan çiftin bu paylaşımı çok beğenildi.
Miss Turkey 2007 birincisi, tescilli güzel ve başarılı oyuncu Selen Soyder de 80'lerin modasına büründü. Güzel oyuncunun 80'ler paylaşımı takipçilerinin ilgi odağı oldu.
Küçük Kadınlar, Benim İçin Üzülme gibi dizilerle ekranların karşısına çıkan Fulya Zenginer de eşi Kuntay Tarık Evren'le viral akıma katılanlar arasında yer aldı.
Akıma katılan isimlerden bir diğeri de Şebnem Bozoklu oldu. Güzel oyuncu retro görünümünü "Bu da benim 80'ler Ai versiyonum ama ben bunu oynadım zaten...'' notuyla paylaştı.
Şarkılarıyla son döneme damga vuran Melek Mosso'da bu retro akıma katılanlar arasına girdi.
Çağla Şikel akıma köpeğiyle katıldı. Güzel sunucunun ChatGPT ile hazırladığı 80'ler temalı nostaljik karesini ''Tarçınla birlikte 80'ler akımı kapanış…'' notuyla paylaştı.
Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen eşi Erdal Kaya ile akıma katıldı. Çiftin renkli kareleri kısa sürede sosyal medya da gündem oldu.
Ünlü isimlerin geçmiş yılların estetiğini yeniden canlandırdığı görüntüler sosyal medyada yeni bir akımın oluşmasını sağladı. Ünlü isimler takipçilerini nostaljik yolculuğa çıkardı.
3 ADIM'DA 80'LER AKIMI
- Güncel fotoğrafınızı yapay zekaya yükleyin.
Dönüştürmek istediğiniz görseli yapay zekaya yükleyin.
- 80'ler fotoğrafı için komutu yazın
Görsel altında bulunan mesaj bölümüne "What would I have looked like in the 80s?" yazın ve gönderinin oluşmasını bekleyin.
- Fotoğrafınızı istediğiniz kişilerle paylaşın
Hazırlanan nostaljik fotoğrafı kaydedip, sosyal medya da paylaşarak akıma katılabilirsiniz.
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