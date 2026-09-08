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Yapay zekâyla 80’lere dönen ünlüler: Berfu Yenenler'den Ebru Gündeş'e nostaljik akıma katılan isimler

Cesur renklerin, vatkalı ceketlerin ve kabarık saçların 1980'leri sosyal medyaya geri döndü. Ebru Gündeş, Bengü, Nükhet Duru, Berfu Yenenler ve Selen Soyder güncel fotoğraflarını yapay zekâ araçlarıyla 80'ler tarzına çevirdi. 11 ünlünün retro karesi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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Yapay zekâyla 80’lere dönen ünlüler: Berfu Yenenler'den Ebru Gündeş'e nostaljik akıma katılan isimler

Ebru Gündeş, Bengü ve Nükhet Duru'nun da katıldığı 80'ler akımı sosyal medyayı sardı. Cesur renklerin, vatkalı ceketlerin ve kabarık saçların damga vurduğu 1980'ler; gösterişin, kotların ve neonların altın çağı olarak hafızalara kazındı. Öyle ki bu nostalji rüzgarı son günlerde sosyal medyayı da tamamen etkisi altına aldı. Yüzlerce kullanıcı, güncel fotoğraflarını ChatGPT gibi yapay zeka araçlarını kullanarak 80'lerin o ikonik tarzına dönüştürüyor. Akım kısa süre içinde viral olurken ünlü isimler de bu akıma katıldıklarına dair paylaşımlarda bulundu.

80'LER YENENLER

Bu retro akıma ünlü isimler de kayıtsız kalmadı. 80'lere ışınlanan çiftler arasında Berfu Yenenler ve Eser Yenenler de yer aldı. Sosyal medyayı sık kullanan çiftin bu paylaşımı kullanıcılar tarafından çok beğenildi. Çift, paylaşımına "80's Yenenler" notunu düştü.

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler akımın en çok konuşulan karesini paylaştı. Çift, gönderisine ʺ80's Yenenlerʺ notunu düştü.Berfu Yenenler ve Eser Yenenler akımın en çok konuşulan karesini paylaştı. Çift, gönderisine ʺ80's Yenenlerʺ notunu düştü.

80'LER ADETA YENİDEN YAŞANDI

Akıma katılan çiftlerden biri de güzel oyuncu Ahu Yağtu ve sevgilisi Bora Cengiz oldu.

Ahu Yağtu ve sevgilisi Bora Cengiz de akıma katılan çiftler arasında yer aldı.Ahu Yağtu ve sevgilisi Bora Cengiz de akıma katılan çiftler arasında yer aldı.

Oyuncu Burak Çelik ve eşi Ece Bayrak da akıma katılan çiftler arasında yerini aldı. Çift, çocuklarıyla birlikte akıma katılarak sosyal medyada takipçilerinin karşısına çıktı.

Oyuncu Burak Çelik ve eşi Ece Bayrak ailece karelerini paylaştı.Oyuncu Burak Çelik ve eşi Ece Bayrak ailece karelerini paylaştı.

Güçlü sesiyle adından sıkça bahsettiren Ebru Gündeş de bu viral akıma katılan isimler arasında oldu. Paylaşımını Sezen Aksu şarkısıyla yapan Gündeş'in bu gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ebru Gündeş 80'ler karesini Sezen Aksu şarkısıyla paylaştı; gönderi hayranlarından büyük beğeni topladı.Ebru Gündeş 80'ler karesini Sezen Aksu şarkısıyla paylaştı; gönderi hayranlarından büyük beğeni topladı.

Biz de 80'lerde Böyleydik

Türkiye'de popüler müziğin en güçlü seslerinden ve en meşhur şarkıcılarından biri olan Nükhet Duru da akıma katıldı. Unutulmaz eserleriyle adından sıkça söz ettiren Nükhet Duru, bu kez akıma katılmasıyla ses getirdi.

Türk pop müziğinin usta ismi Nükhet Duru, döneminin tarzıyla yeniden karşımızda.Türk pop müziğinin usta ismi Nükhet Duru, döneminin tarzıyla yeniden karşımızda.

Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay ile mutlu bir birliktelik sürdüren Sevim Emre de sosyal medyayı sıklıkla takip ediyor. Viral akıma katılan Sevim Emre, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre de akıma katıldı; karesi kısa sürede ilgi gördü.Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre de akıma katıldı; karesi kısa sürede ilgi gördü.

Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyelerinden Yasemin Yürük de eski lise yıllarından fırlamış gibi görünen kareleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Hepsi grubunun üyesi Yasemin Yürük, lise yıllarından fırlamış gibi görünen karesini paylaştı.Hepsi grubunun üyesi Yasemin Yürük, lise yıllarından fırlamış gibi görünen karesini paylaştı.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Bengü de akıma katıldı. Sanatçı, renkli kareleri sevenleriyle buluşturdu.

Bengü'nün renkli 80'ler karesi takipçilerinden yoğun ilgi gördü.Bengü'nün renkli 80'ler karesi takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Basketbolcu eşi Caner Erdeniz ile mutlu bir evlilik sürdüren ve aile hayatıyla sosyal medyada sık sık adından söz ettiren oyuncu Müge Boz da sosyal medyayı kasıp kavuran akıma dahil oldu. Ailesiyle paylaştığı poza takipçilerinden beğeni yağdı. Takipçilerinden "En çok bu aileye yakışmış" ve "Aşırı havalı" gibi yorumlar alan çiftin bu paylaşımı çok beğenildi.

Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz ailece paylaştı. Takipçilerden ʺEn çok bu aileye yakışmışʺ yorumu geldi.Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz ailece paylaştı. Takipçilerden ʺEn çok bu aileye yakışmışʺ yorumu geldi.

Miss Turkey 2007 birincisi, tescilli güzel ve başarılı oyuncu Selen Soyder de 80'lerin modasına büründü. Güzel oyuncunun 80'ler paylaşımı takipçilerinin ilgi odağı oldu.

Miss Turkey 2007 birincisi Selen Soyder, dönemin modasıyla karşımızda.Miss Turkey 2007 birincisi Selen Soyder, dönemin modasıyla karşımızda.

Küçük Kadınlar, Benim İçin Üzülme gibi dizilerle ekranların karşısına çıkan Fulya Zenginer de eşi Kuntay Tarık Evren'le viral akıma katılanlar arasında yer aldı.

Fulya Zenginer ve eşi Kuntay Tarık Evren de akıma katıldı.Fulya Zenginer ve eşi Kuntay Tarık Evren de akıma katıldı.

Akıma katılan isimlerden bir diğeri de Şebnem Bozoklu oldu. Güzel oyuncu retro görünümünü "Bu da benim 80'ler Ai versiyonum ama ben bunu oynadım zaten...'' notuyla paylaştı.

Fotoğraf: Şebnem Bozoklu'nun sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraf: Şebnem Bozoklu'nun sosyal medya hesabından alınmıştır.

Şarkılarıyla son döneme damga vuran Melek Mosso'da bu retro akıma katılanlar arasına girdi.

Güçlü sesi ve özel hayatıyla sosyal medya gündeminden düşmeyen başarılı şarkıcının 80’ler paylaşımıGüçlü sesi ve özel hayatıyla sosyal medya gündeminden düşmeyen başarılı şarkıcının 80’ler paylaşımı

Çağla Şikel akıma köpeğiyle katıldı. Güzel sunucunun ChatGPT ile hazırladığı 80'ler temalı nostaljik karesini ''Tarçınla birlikte 80'ler akımı kapanış…'' notuyla paylaştı.

Güzel sunucu Çağla Şikel, sevimli köpeği Tarçın'la akıma katıldı.Güzel sunucu Çağla Şikel, sevimli köpeği Tarçın'la akıma katıldı.

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen eşi Erdal Kaya ile akıma katıldı. Çiftin renkli kareleri kısa sürede sosyal medya da gündem oldu.

Oyuncu Yasemin Kay Allen, eşi Erdal Kaya ile akıma katıldı. Takipçilerinden yoğun ilgi gördü.Oyuncu Yasemin Kay Allen, eşi Erdal Kaya ile akıma katıldı. Takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Ünlü isimlerin geçmiş yılların estetiğini yeniden canlandırdığı görüntüler sosyal medyada yeni bir akımın oluşmasını sağladı. Ünlü isimler takipçilerini nostaljik yolculuğa çıkardı.

3 ADIM'DA 80'LER AKIMI

  • Güncel fotoğrafınızı yapay zekaya yükleyin.

Dönüştürmek istediğiniz görseli yapay zekaya yükleyin.

  • 80'ler fotoğrafı için komutu yazın

Görsel altında bulunan mesaj bölümüne "What would I have looked like in the 80s?" yazın ve gönderinin oluşmasını bekleyin.

  • Fotoğrafınızı istediğiniz kişilerle paylaşın

Hazırlanan nostaljik fotoğrafı kaydedip, sosyal medya da paylaşarak akıma katılabilirsiniz.

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