Hande Erçel’in acı günü: “Oğlum” dediği atı İki Kardeş’e veda etti
Ünlü oyuncu Hande Erçel, çok sevdiği atı İki Kardeş’in hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Atına “Oğlum” diye hitap eden Erçel, birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak duygusal bir mesaj yayımladı. “Sen benim rüzgârım” sözleriyle veda eden oyuncunun paylaşımı takipçilerini de hüzünlendirdi. Erçel’e kısa sürede çok sayıda destek ve başsağlığı mesajı geldi.
Oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzücü haberi sevenleriyle paylaştı.
"OĞLUM" DEDİĞİ ATINI KAYBETTİ
Hayatında özel bir yere sahip olan ve "Oğlum" diye hitap ettiği atı İki Kardeş'i kaybeden Erçel, yaşadığı üzüntüyü duygusal sözlerle dile getirdi.
VEDA PAYLAŞIMI
32 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından İki Kardeş ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak ona veda etti.
"SONSUZ ARAZİLERDE KOŞ ÖZGÜRCE"
Erçel, paylaşımında, "Oğlum İki Kardeş. Sen benim rüzgarım. Sonsuz arazilerde koş özgürce. Sen hep en özel anılarımızda kalacaksın. Mavi & Tetesi" ifadelerine yer verdi.
TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK MESAJLARI
lü oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Erçel'in takipçileri de mesajlarıyla üzüntüsüne ortak olurken, oyuncuya destek ve başsağlığı dileklerini iletti.