Hande Erçel’in acı günü: “Oğlum” dediği atı İki Kardeş’e veda etti

Hande Erçel'in veda paylaşımı (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

"OĞLUM" DEDİĞİ ATINI KAYBETTİ

Hayatında özel bir yere sahip olan ve "Oğlum" diye hitap ettiği atı İki Kardeş'i kaybeden Erçel, yaşadığı üzüntüyü duygusal sözlerle dile getirdi.