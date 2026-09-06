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İlk bölüm nefes kesti! Mercan Köşk ekibi Tarsus’u salladı! Görkemli galada yıldız geçidi

ATV ekranlarının yeni dizisi Mercan Köşk, ilk bölümüyle izleyiciden büyük ilgi gördü. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken yapımın ekibi, dizinin çekimlerine ev sahipliği yapan Tarsus’ta özel bir gala gecesinde buluştu. Oyuncular, ilk bölüm heyecanını Tarsus halkıyla birlikte yaşarken, gecenin sürprizi ise Kubilay Aka’nın seslendirdiği “Yazımı Kışa Çevirdin” şarkısı oldu. Dizinin ilk bölümünde yaşanan çarpıcı gelişmelerin ardından gözler şimdi merakla beklenen ikinci bölüme çevrildi.

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İlk bölüm nefes kesti! Mercan Köşk ekibi Tarsus’u salladı! Görkemli galada yıldız geçidi

FARO ve Sinehane ortak yapımı, ATV'nin yeni dizisi 'Mercan Köşk', ilk bölümüyle dün akşam (5 Eylül Cumartesi) ekran yolculuğuna başladı. Dizinin oyuncuları ve ekibi bu özel geceyi, çekimlerin gerçekleştirildiği Tarsus'ta yaşadı. Kleopatra Meydanı'nda düzenlenen galada 'Mercan Köşk'ün ilk bölümü Tarsus halkıyla birlikte izlendi.

Mercan Köşk, ilk bölümüyle ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu. (Haberin fotoğrafları ATV'den alınmıştır.)Mercan Köşk, ilk bölümüyle ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu. (Haberin fotoğrafları ATV'den alınmıştır.)

TARSUS GECEYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Çekimlerin başladığı günden bu yana 'Mercan Köşk'ün dünyasının önemli bir parçası olan Tarsus, dizinin ekran yolculuğunun başladığı geceye de ev sahipliği yaptı. Dizinin oyuncuları ve ekibi, ilk bölüm heyecanını aylardır çekimler için bulundukları Tarsus'ta bölge halkıyla paylaştı.

Kleopatra Meydanı'nda gerçekleştirilen gala öncesinde dizinin oyuncuları kendilerini karşılayan Tarsus halkını selamladı. Oyuncuların konuşmalarının ardından 'Mercan Köşk'ün ilk bölümü dev ekranda oyuncular, ekip ve Tarsuslular tarafından hep birlikte izlendi. İlk bölüm heyecanını kendileriyle paylaşan Tarsusluların yoğun ilgisi oyunculara ve ekibe unutulmaz anlar yaşattı.

Dizinin galası çekimlerin yapıldığı Tarsus’ta gerçekleşti.Dizinin galası çekimlerin yapıldığı Tarsus’ta gerçekleşti.

DİZİ İKİ DÜŞMAN AİLENİN HESAPLAŞMASINI EKRANA TAŞIYOR

İki düşman ailenin geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalarını, sırlarını ve tüm engellere rağmen filizlenen imkansız bir aşkı Tarsus'un güçlü atmosferinde ekrana taşıyan 'Mercan Köşk', ilk bölümü izleyicilerden de tam not aldı.

Oyuncular, ilk bölüm heyecanını Tarsus halkıyla paylaştı.Oyuncular, ilk bölüm heyecanını Tarsus halkıyla paylaştı.

MECAN KÖŞK OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu, hikayesi Ahunur Serdaroğlu'na ait olan, senaryosu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici tarafından kaleme alınan 'Mercan Köşk', güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üstüne çekti.

Kubilay Aka'nın Aras'a, Hafsanur Sancaktutan'ın Cemre'ye, Bertan Asllani'nin ise Toprak'a hayat verdiği dizinin zengin oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Aslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu, Mehmet Avcı, Engin Yüksel ve Berna Cındıl yer alıyor. Dizinin müzikleri ise usta besteci Toygar Işıklı tarafından hazırlanıyor.

Kleopatra Meydanı’ndaki gala yoğun ilgi gördü.Kleopatra Meydanı’ndaki gala yoğun ilgi gördü.

KUBİLAY AKA'DAN DUYGUSAL 'YAZIMI KIŞA ÇEVİRDİN' YORUMU!

'Mercan Köşk'ün başrol oyuncusu Kubilay Aka, diziye özel sürpriz bir çalışmaya imza attı. Aka, söz ve müziği İzzet Altınmeşe'ye ait "Yazımı Kışa Çevirdin"i 'Mercan Köşk' için seslendirdi. Şarkının, stüdyo görüntüleriyle diziden çarpıcı sahneleri bir araya getiren klibi yayınlandı. İlk bölümün sonunda da duyduğumuz şarkı diziyi izleyenlerin de büyük beğenisini kazandı.

Video Oynatma İkonu Kubilay Aka'dan sürpriz şarkı!

Kubilay Aka, dizi için “Yazımı Kışa Çevirdin” şarkısını seslendirdi.Kubilay Aka, dizi için “Yazımı Kışa Çevirdin” şarkısını seslendirdi.

İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cemre, meslekten uzaklaştırılmasının ardından kardeşinin yanına gittiği Kıbrıs'ta Asil'le tanıştı. İkili arasında yıldırım hızıyla filizlenen aşk, kısa sürede nikâhla sonuçlandı. Ancak Cemre'nin mutluluğu uzun sürmedi; kocası Asil, evlendikleri gün kayıplara karıştı. İstanbul'da yaşayan Aras ise Tarsus'ta sahibi olduğu narenciye tesislerindeki işleri yakından takip ediyordu.

Aka’nın performansı izleyicilerden büyük beğeni aldı.Aka’nın performansı izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Tarsus'ta büyümüş olmasına rağmen geçmişte yaşananlar nedeniyle memleketi ve ailesiyle arasına mesafe koyan Aras, annesi ve kuzenlerinin yaşadığı Mercan Köşk'e yıllardır ayak basmıyordu.

Dizide iki düşman ailenin hesaplaşması konu ediliyor.Dizide iki düşman ailenin hesaplaşması konu ediliyor.

Aras, son Tarsus ziyaretinde kardeşi gibi gördüğü ve yakın zamanda kaybettiği Toprak'ın, düşman Hozan ailesinin kızı Eslem'den bir çocuğu olacağını öğrendi. Çocuğu sahiplenmek için Eslem'le evlenmeye karar vermesi, Mercandağ ailesinde büyük bir sarsıntı yarattı. Aras'ın bu kararı, köklü bir düşmanlığa sahip Mercandağ ve Hozan ailelerini de geri dönüşü olmayan bir yola sürükledi.

Cemre, kayıp eşi Asil’in peşinden Tarsus’a geliyor.Cemre, kayıp eşi Asil’in peşinden Tarsus’a geliyor.

Kayıp kocası Asil'in izini süren Cemre'nin yolu ise Tarsus'a, Mercan Köşk'e uzandı. Kendini iki ailenin düğününün ortasında bulan Cemre, Mercan Köşk'te Asil'in fotoğrafını görünce büyük bir şok yaşadı. Asil'in fotoğrafıyla herkese hesap soran Cemre'nin bu beklenmedik çıkışı, Asil'in saklı geçmişine dair soru işaretlerini artırırken yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı da yükseltti.

Aras ise ailesinin büyük sırrını korumaya çalışıyor.Aras ise ailesinin büyük sırrını korumaya çalışıyor.

2. BÖLÜMDEN HEYECAN DOLU İLK TANITIM YAYINLANDI

Cemre'nin Asil'in izini sürerek geldiği Mercan Köşk'te öğrendikleri, yeni bölümde dengeleri altüst edecek.

Video Oynatma İkonu Mercan Köşk 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

İlk bölümün ardından ikinci bölüm için heyecan yükseldi.İlk bölümün ardından ikinci bölüm için heyecan yükseldi.

"BANA YALAN SÖYLEDİN"

"Bana en başından beri yalan söyledin!" diyerek yaşadığı hayal kırıklığıyla Aras'ın karşısına çıkan Cemre gerçeğin peşini bırakmazken, Aras ise ailesini korumak için sakladığı sırrın açığa çıkmasını engellemeye çalışacak.

Mercan Köşk’te aşk ve sırlar birbirine karıştı.Mercan Köşk’te aşk ve sırlar birbirine karıştı.

Asil'in saklı geçmişine dair soru işaretleri çoğalırken, Cemre ve Aras arasındaki gerilim de giderek yükselecek.

'Mercan Köşk', her Cumartesi saat 20.00'da ATV'de!

İlk bölüm nefes kesti! Mercan Köşk ekibi Tarsus’u salladı! Görkemli galada yıldız geçidi-13

KARAKTERLERİ TANIYALIM

Kubilay Aka – Aras Akıncı
Zeki, karizmatik ve güçlü bir girişimci. Ailesini korumak için büyük sorumluluklar üstleniyor.
Hafsanur Sancaktutan – Cemre Demiray
Cesur ve mücadeleci bir kadın. Kayıp eşinin izini sürerken kendisini büyük sırların içinde buluyor.
Bertan Asllani – Toprak Mercandağ
Hırslı, karizmatik ve güçlü bir lider. Ailesinin gözbebeği olarak öne çıkıyor.
Mehmet Özgür – Esved Hozan
Hozan Ailesi'nin sert ve korkulan lideri. İntikam duygusuyla hareket ediyor.
Zeyno Eracar – Behiye Hozan
Ailesi üzerindeki hâkimiyetini korumak isteyen, manipülatif ve güçlü bir kadın.
Ulviye Karaca – Hafsa Mercandağ
Aras'ın annesi. Fedakâr yapısıyla ailesini bir arada tutmaya çalışıyor.
Tülin Özen – Suna Mercandağ
Mercandağ kardeşlerinin en büyüğü. Otoriter ve mesafeli karakteriyle dikkat çekiyor.
Halil Babür – Selçuk Mercandağ
Mercandağ Ailesi'nin önemli isimlerinden biri.
Haki Biçici – Rıza
Aileler arasındaki çatışmanın içinde yer alan karakterlerden biri.
Can Bartu Aslan – Mert Demiray
Cemre'nin kardeşi ve hikâyenin önemli karakterlerinden.
Zehra Kelleci – Gülcan Hozan
Hozan Ailesi'nin genç üyelerinden.
Merve Şeyma Zengin – Eslem Hozan
İki aile arasındaki dengeleri değiştiren önemli karakterlerden.
Selin Köseoğlu – Hülya Mercandağ
Mercandağ Ailesi'nin üyelerinden.
Mehmet Avcı – Cahit Mercandağ
Mercandağ Ailesi'nin hikâyedeki isimlerinden.
Engin Yüksel – Seyit
Aileler arasındaki olayların içinde yer alan karakterlerden.
Berna Cındıl – Defne Hozan
Hozan Ailesi'nin genç üyelerinden.
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