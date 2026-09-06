FARO ve Sinehane ortak yapımı, ATV'nin yeni dizisi 'Mercan Köşk', ilk bölümüyle dün akşam (5 Eylül Cumartesi) ekran yolculuğuna başladı. Dizinin oyuncuları ve ekibi bu özel geceyi, çekimlerin gerçekleştirildiği Tarsus'ta yaşadı. Kleopatra Meydanı'nda düzenlenen galada 'Mercan Köşk'ün ilk bölümü Tarsus halkıyla birlikte izlendi.

Mercan Köşk, ilk bölümüyle ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu. (Haberin fotoğrafları ATV'den alınmıştır.)

TARSUS GECEYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Çekimlerin başladığı günden bu yana 'Mercan Köşk'ün dünyasının önemli bir parçası olan Tarsus, dizinin ekran yolculuğunun başladığı geceye de ev sahipliği yaptı. Dizinin oyuncuları ve ekibi, ilk bölüm heyecanını aylardır çekimler için bulundukları Tarsus'ta bölge halkıyla paylaştı.

Kleopatra Meydanı'nda gerçekleştirilen gala öncesinde dizinin oyuncuları kendilerini karşılayan Tarsus halkını selamladı. Oyuncuların konuşmalarının ardından 'Mercan Köşk'ün ilk bölümü dev ekranda oyuncular, ekip ve Tarsuslular tarafından hep birlikte izlendi. İlk bölüm heyecanını kendileriyle paylaşan Tarsusluların yoğun ilgisi oyunculara ve ekibe unutulmaz anlar yaşattı.