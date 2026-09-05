Milli basketbolcu Cedi Osman ile 2022 yılında Makedonya'da nikâh masasına oturan Ebru Şahin, Alaçatı'da rüya gibi bir düğün yaparak sosyal medyada çok ses getirmişti. Cedi Osman ile uzun süredir sakin ve gözlerden uzak bir evlilik yaşayan Ebru Şahin, zaman zaman yaptığı paylaşımlarıyla sosyal medyada sevenleri tarafından yorum yağmuruna tutuluyor.