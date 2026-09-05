Ebru Şahin’den İzlanda tatili paylaşımı: Termal sulardaki pozları ve arkadaşlarıyla samimi kareleri ilgi gördü
"Hercai", "Destan" ve "İstanbullu Gelin" dizileriyle ekranların sevilen yüzü olan Ebru Şahin, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdürürken, sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanarak adından sıkça bahsettirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu bu kez İzlanda tatilinden paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını büyüledi.
Milli basketbolcu Cedi Osman ile 2022 yılında Makedonya'da nikâh masasına oturan Ebru Şahin, Alaçatı'da rüya gibi bir düğün yaparak sosyal medyada çok ses getirmişti. Cedi Osman ile uzun süredir sakin ve gözlerden uzak bir evlilik yaşayan Ebru Şahin, zaman zaman yaptığı paylaşımlarıyla sosyal medyada sevenleri tarafından yorum yağmuruna tutuluyor.
Son olarak arkadaşlarıyla birlikte çıktığı İzlanda tatilinden paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı adeta salladı. Işıltısıyla dikkat çeken Ebru Şahin, yorum yağmuruna tutuldu.
"YERLE GÖK ARASINDA BİR YERDE"
Mavi suların içinde verdiği pozlarla dikkat çeken Şahin, arkadaşlarıyla maske yaptığı samimi anları "Yerle gök arasında bir yerde" notunu ekleyerek takipçileriyle buluşturdu.
"TERMAL SULARDA BİLE ÇOK MÜKEMMEL…"
Ebru Şahin paylaştığı bu kareler ile takipçilerini hayran bıraktı.
Güzel oyuncuya sevenleri tarafından "Termal sularda bile mükemmel görünüyor…", "Her zamanki gibi harika..." gibi yorumlar yapıldı.