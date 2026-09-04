Sara Arfaoui Gündoğan'dan doğum sonrası fit pozları!
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden İlkay Gündoğan’ın güzel eşi Sara Arfaoui, anne olduktan kısa süre sonra Bodrum’da kameralara poz vererek sosyal medya hesabından görünümünü takipçileriyle buluşturdu. Sara Arfaoui Gündoğan’ın bu fit hali gözlerden kaçmadı. Özellikle Galatasaray taraftarları son haline sosyal medyada yoğun ilgi gösterdi.
Giriş Tarihi:
Fransa doğumlu İtalyan asıllı model ve sunucu Sara Arfaoui, 2022 yılında Galatasaray'ın sevilen oyuncularından İlkay Gündoğan ile dünyaevine girdi. Mutlu evliliklerini çocuklarıyla taçlandıran çiftin Kais ve Ella adındaki çocuklarının ardından Kian Leone adını verdikleri üçüncü çocukları geçtiğimiz nisan ayında dünyaya geldi. Çift, bir kez daha anne-baba olmanın sevincini yaşadı.
Doğumdan bir süre sonra Bodrum'da tatil yapan Sara Arfaoui, plajda çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı. İtalyan model yaptığı paylaşımda, eski formuna kısa süre içinde kavuştuğunu gözler önüne serdi.
Sara Arfaoui, takipçileri ve özellikle Galatasaray taraftarları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.
Gündoğan'ın fotoğraflarına övgü yorumları yağdı.
Sude Kuş Takvim.com.tr Magazin