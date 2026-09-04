Fransa doğumlu İtalyan asıllı model ve sunucu Sara Arfaoui, 2022 yılında Galatasaray'ın sevilen oyuncularından İlkay Gündoğan ile dünyaevine girdi. Mutlu evliliklerini çocuklarıyla taçlandıran çiftin Kais ve Ella adındaki çocuklarının ardından Kian Leone adını verdikleri üçüncü çocukları geçtiğimiz nisan ayında dünyaya geldi. Çift, bir kez daha anne-baba olmanın sevincini yaşadı.