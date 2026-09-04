Pınar Altuğ 52 yaşına ailesiyle birlikte girdi: Yağmur Atacan ve Su Atacan’dan duygusal paylaşımlar geldi!
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ yeni yaşını ailesiyle birlikte kutladı. Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan’ın sosyal medya hesaplarından Altuğ için yaptıkları duygusal paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.
"Çocuklar Duymasın", "Davetsiz Misafir" ve "Deli Dolu" gibi dizilerle kariyerinde yükselişe geçen güzel oyuncu Pınar Altuğ, özellikle Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile dünyaevine giren çiftin mutlu beraberliğinden, Su adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Altuğ, sosyal medya hesabında mutlu ve neşeli anlarını sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor.
"YILLARIN YAKIŞTIĞI KADIN..."
Pınar Altuğ, yeni yaşını ailesiyle birlikte karşıladı. Eşinin fotoğraflarını aşk dolu mesajla paylaşan Atacan, sosyal medyada büyük ilgi gördü. "Yılların yakıştığı kadın... Geçtiğimiz senenin de hakkını, fotoğraflarda görüldüğü gibi vermiş bulunmakta. Hayatıma girdin, yılların nasıl geçtiğini anlayamadım sayende. İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki 'iyikim' oldun." notunu paylaşarak aşklarını tekrardan gözler önüne sermiş oldu.
"HER EVRENDE SENİN KIZIN OLMAYI SEÇERDİM..."
Bir diğer duygusal paylaşım ise güzel kızı Su Atacan'dan geldi. Annesiyle birlikte çocukluk dönemlerine ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Su, bu fotoğrafları duygusal bir notla taçlandırdı. Anne-kızın bu fotoğrafı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.
"TREND DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI…"
Güzel oyuncu son zamanlarda trend olan akım ile doğum gününü kutlayarak sosyal medyada bu tatlı ve renkli anları takipçileri ile paylaştı.
Kısa süre içinde gündem olan Altuğ, sevenleri tarafından da tebrik mesajları aldı. İşte o anlar...