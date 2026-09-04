"Çocuklar Duymasın", "Davetsiz Misafir" ve "Deli Dolu" gibi dizilerle kariyerinde yükselişe geçen güzel oyuncu Pınar Altuğ, özellikle Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile dünyaevine giren çiftin mutlu beraberliğinden, Su adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Altuğ, sosyal medya hesabında mutlu ve neşeli anlarını sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor.

"YILLARIN YAKIŞTIĞI KADIN..."

Pınar Altuğ, yeni yaşını ailesiyle birlikte karşıladı. Eşinin fotoğraflarını aşk dolu mesajla paylaşan Atacan, sosyal medyada büyük ilgi gördü. "Yılların yakıştığı kadın... Geçtiğimiz senenin de hakkını, fotoğraflarda görüldüğü gibi vermiş bulunmakta. Hayatıma girdin, yılların nasıl geçtiğini anlayamadım sayende. İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki 'iyikim' oldun." notunu paylaşarak aşklarını tekrardan gözler önüne sermiş oldu.