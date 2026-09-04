Ayna karşısındaki pozunun ardından peş peşe paylaşımlarını sürdüren ünlü oyuncu, daha sonra yatta çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Eyüboğlu'nun yat tatilinden paylaştığı bu kareler de kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum topladı.