Ezgi Eyüboğlu yazın son günlerinde siyah bikinili ayna pozunu ve yat tatili fotoğraflarını paylaştı
Yaz sezonunun son günlerini değerlendiren ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, siyah bikinisiyle verdiği ayna pozu ve tekne tatili kareleriyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fit görünümüyle dikkat çeken oyuncunun paylaşımları kısa sürede gündem oldu.
Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, tatilinden yeni kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Yaz sezonunun son günlerini değerlendiren Eyüboğlu, önce siyah bikinisiyle ayna karşısında verdiği pozu, ardından da yat tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.
Yaz mevsiminin sona ermesine sayılı günler kala ünlü isimlerin tatil paylaşımları hız kesmeden devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Ezgi Eyüboğlu da tatilinden çekilen karelerle tüm dikkatleri üzerine topladı.
Ünlü oyuncu, ilk olarak Instagram hesabının hikaye bölümünde ayna karşısında çektiği fotoğrafına yer verdi. Siyah bikini tercih eden Ezgi Eyüboğlu'nun fit görünümü takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Ayna karşısındaki pozunun ardından peş peşe paylaşımlarını sürdüren ünlü oyuncu, daha sonra yatta çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Eyüboğlu'nun yat tatilinden paylaştığı bu kareler de kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum topladı.
Uzun süredir ekranlarda yeni bir projede yer almayan Ezgi Eyüboğlu'nun hayranları, oyuncunun hem fit görüntüsünü yorum yağmuruna tuttu hem de oyunculuğa geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili merak ettiklerini dile getirdi.