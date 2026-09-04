Özellikle 2010'lu yıllara damga vuran ve kısa sürede Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden olan Murat Dalkılıç, "Lüzumsuz Savaş", "Kader", "Bu Nasıl Aşk" ve "Derine" gibi birçok şarkısıyla kariyerinin zirvesini yaşayarak geniş hayran kitlesine ulaştı.

Şarkıcı son yıllarda şarkılarının yanı sıra daha çok geçirdiği operasyonlar ile gündeme geldi. Burnundan peş peşe ameliyatlar geçiren sanatçının her görüntüsüne sosyal medyada yorum yağdı. 13 kez operasyon geçirmesinin sebebi estetik kaygılardan kaynaklandığı düşünüldü. Fakat gerçekler bu düşünceden farklıydı.

Fotoğraf, Murat Dalkılıç'ın sosyal medya hesabından alınmıştır.

Bu sürecin arkasında çocukluk yıllarından beri mücadele ettiği ciddi bir sağlık sorunu bulunduğunu ifade eden sanatçı ,13'üncü operasyonun ardından sağlığına kavuşmaya başladığını açıkladı.

"HİÇ ŞANS VERMİYORLARDI"

İlkokul yıllarında ilk ameliyatını geçiren sanatçının yanlış müdahale sonucu burnundaki kıkırdak dokusunun tamamının alındığını belirten sanatçı yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı : "Kendimi iyi hissediyorum artık en önemlisi bu. Onun dışında sorun yavaş yavaş giderilecek herhalde diye düşünüyorum. Hiç giderilmeyecekti, hiçbir şans vermiyorlardı buraya kadar gelmesi çok önemli."