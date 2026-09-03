Nişantaşı’da Nükhet Duru rüzgarı! Sanatçının tarzı olay oldu!

" Ben sana vurgunum'', " Beni benimle bırak'' ve "Mahmure'' gibi dönemin popüler şarkıları ile müzikseverlerin karşısına çıkan Nükhet Duru unutulmaz eserleriyle adından sıkça bahsettirirken " Şahane Damat'' , " Bayanlar Baylar'' ve " Duygu Çemberi'' gibi dizilerde de rol alan sanatçı şarkıcılığının yanı sıra oyunculuğu ile de adından söz ettirdi.

"SIRA DIŞI,ENERJİK VE RENKLİ TARZI''

Son olarak Nişantası sokaklarında objektiflere yakalanan sanatçı Nükhet Duru, sıra dışı,enerjik ve renkli tarzıyla dikkatleri üzerine çekerek çevredekileri kendine hayran bıraktı.Bu dikkat çekici stiliyle sosyal medya da kısa sürede gündem oldu.