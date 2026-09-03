Nişantaşı’da Nükhet Duru rüzgarı! Sanatçının tarzı olay oldu!
70'li ve 80'li yıllarda Türkiye'de popüler müziğin en güçlü seslerinden ve en meşhur şarkıcılarından biri olan Nükhet Duru büyüleyici sesiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Duru, tarzıyla da gündemde adından sıkça bahsettiriyor. Ünlü sanatçı Nişantaşında’ki tarzıyla kısa sürede sosyal medya gündemine oturdu.
" Ben sana vurgunum'', " Beni benimle bırak'' ve "Mahmure'' gibi dönemin popüler şarkıları ile müzikseverlerin karşısına çıkan Nükhet Duru unutulmaz eserleriyle adından sıkça bahsettirirken " Şahane Damat'' , " Bayanlar Baylar'' ve " Duygu Çemberi'' gibi dizilerde de rol alan sanatçı şarkıcılığının yanı sıra oyunculuğu ile de adından söz ettirdi.
"SIRA DIŞI,ENERJİK VE RENKLİ TARZI''
Son olarak Nişantası sokaklarında objektiflere yakalanan sanatçı Nükhet Duru, sıra dışı,enerjik ve renkli tarzıyla dikkatleri üzerine çekerek çevredekileri kendine hayran bıraktı.Bu dikkat çekici stiliyle sosyal medya da kısa sürede gündem oldu.
Zamana meydan okuyan bir diğer isim ise Nebahat Çehre…
"Aşk-ı Memnu", "Muhteşem Yüzyıl" gibi televizyon tarihinin unutulmaz karakterlere hayat veren usta oyuncu bu zamana kadar birçok projede isminden söz ettirerek izleyicilerin hafızasında unutulmaz bir yer aldı.
Geçtiğimiz aylarda bir iş görüşmesi için İstinye'de bulunan Çehre,objektiflere yakalanmıştı. Şık tarzıyla hayranları tarafından tam puan alan sanatçı hayranlarının fotoğraf isteğini de geri çevirmedi.
" HAYATIMIN FİLM OLMASINI İSTEMİYORUM ''
Diğer yandan soruları yanıtsız bırakmayan Çehre , "Hayatınız film olsa sizi kimin oynamasını isterdiniz?" sorusuna sorusuna "Hayatımın film olmasını istemiyorum. Kimsenin de oynamasını istemem" tarzında cevap verdi.
" ÖLÜM KORKUMU YENEMİYORUM ''
Bu konuda hassas olduğunu vurgulayan Çehre, sözlerine şunları ekledi :
"Ölümden neden korktuğumu bilmiyorum ama ölüm korkumu yenemiyorum. Mezarlık ziyaretinde dahi bulunamıyorum. Bu korkuyu yenemiyorum".
Tüm bunlara rağmen bunları düşünmek zorunda olduğunu belirten Nebahat Çehre, yaklaşık on yıl önce annesinin vefatının ardından vasiyet hazırlama kararı aldığını açıklayarak detay vermemeyi tercih etmişti.