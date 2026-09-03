Tuğçe Kandemir fazla kilolarından kurtuldu: Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı!

''Bu Benim Öyküm" şarkısıyla müzik dünyasında ses getiren sanatçı Tuğçe Kandemir, bir süredir fazla kiloları sebebiyle tatsız yorumlara maruz kalıyordu. Sahnelere geri dönen sanatçı yeni görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. Kandemir'in belirgin şekilde kilo verdiği görüldü. Yeni fit görünümüyle takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.



ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI! Ünlü şarkıcının bu fit görünümü takipçileri tarafından tam not alırken eski ve yeni hali üzerinden karşılaştırmalar da yapıldı. Bazı kullanıcılar ünlü şarkıcının değişimini "İğne ipliğe döndü" sözleriyle değerlendirdi.