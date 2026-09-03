Tuğçe Kandemir fazla kilolarından kurtuldu: Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı!
Aralık 2024'te oğlu Demir'i dünyaya getiren şarkıcı Tuğçe Kandemir, doğumun ardından sahnelere dönerek konserlerine devam etti. Tokat konserindeki fit görüntüsüyle dikkat çeken Kandemir’in değişimi sevenlerini oldukça şaşırttı.
''Bu Benim Öyküm" şarkısıyla müzik dünyasında ses getiren sanatçı Tuğçe Kandemir, bir süredir fazla kiloları sebebiyle tatsız yorumlara maruz kalıyordu. Sahnelere geri dönen sanatçı yeni görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. Kandemir'in belirgin şekilde kilo verdiği görüldü. Yeni fit görünümüyle takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI!
Ünlü şarkıcının bu fit görünümü takipçileri tarafından tam not alırken eski ve yeni hali üzerinden karşılaştırmalar da yapıldı. Bazı kullanıcılar ünlü şarkıcının değişimini "İğne ipliğe döndü" sözleriyle değerlendirdi.
ELEŞTİRELERE RAĞMEN SAHNELERE DEVAM ETTİ
Ünlü şarkıcı özellikle anne olduktan sonra fiziksel görünümü ve sahne için seçtiği kıyafetler konusunda eleştirilerin hedefi olmuştu. Kandemir'in 30 Ağustos 2025'te Tekirdağ konserinde yaşadığı talihsiz kaza bu tartışmaları daha da güçlendirdi. Sahnede giydiği uzun elbisenin topuğuna takılması sonucu dengesini kaybeden Kandemir "Sağlam geldim değil mi?" diyerek yaşadığı durumu esprili bir dille geçiştirdi. Son konserinde gösterdiği güçlü perfonmans ile gündeme yeniden geldi.