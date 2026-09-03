14 yıllık aşta dedikoduları bitiren kare: Mirkelam ile Aysen Sabancı yan yana görüntülendi

İş insanı Yalçın Sabancı'nın kızı Aysen Sabancı ile pop müziğin sevilen ismi Mirkelam, 14 yıldır gözlerden uzak sürdürdükleri beraberlikleriyle sezon sonunda Bodrum'da ortaya çıktı. 2012 yılının yazında Bodrum'da başlayan ilişkilerinde zaman zaman ayrılık haberleriyle gündeme gelen ünlü çift, birlikte verdikleri kareyle iddialara son noktayı koydu.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

SEZON BOYUNCA GÖZLERDEN UZAK KALDILAR

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, yaz başından bu yana Aysen Sabancı'nın Bodrum Türkbükü'ndeki yazlığında tatil yapan çift, uzun süre kameralardan kaçmayı başardı.

Sezon boyunca gözlerden uzak bir yaşam süren ikili, yazın son günlerinde bir plaj dönüşü ilk kez birlikte görüntülendi.