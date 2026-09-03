14 yıllık aşta dedikoduları bitiren kare: Mirkelam ile Aysen Sabancı yan yana görüntülendi
İş insanı Yalçın Sabancı'nın kızı Aysen Sabancı ile şarkıcı Mirkelam'ın 14 yıldır gözlerden uzak sürdürdüğü birliktelik, Bodrum'da objektiflere takıldı. Hakkında sık sık ayrılık iddiaları ortaya atılan çift, tatil beldesinde yan yana görüntülenerek dedikodulara noktayı koydu.
İş insanı Yalçın Sabancı'nın kızı Aysen Sabancı ile pop müziğin sevilen ismi Mirkelam, 14 yıldır gözlerden uzak sürdürdükleri beraberlikleriyle sezon sonunda Bodrum'da ortaya çıktı. 2012 yılının yazında Bodrum'da başlayan ilişkilerinde zaman zaman ayrılık haberleriyle gündeme gelen ünlü çift, birlikte verdikleri kareyle iddialara son noktayı koydu.
SEZON BOYUNCA GÖZLERDEN UZAK KALDILAR
Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, yaz başından bu yana Aysen Sabancı'nın Bodrum Türkbükü'ndeki yazlığında tatil yapan çift, uzun süre kameralardan kaçmayı başardı.
Sezon boyunca gözlerden uzak bir yaşam süren ikili, yazın son günlerinde bir plaj dönüşü ilk kez birlikte görüntülendi.
14 YILLIK BİRLİKTELİK DEVAM EDİYOR
Çiftin göz önünde bulunmaması nedeniyle basında sık sık ayrılık iddiaları yer alıyordu. Evlilik kararı almadan 14 yıldır flört dönemini sürdüren Aysen Sabancı ve Mirkelam'ın birlikteliğinin sorunsuz şekilde devam ettiği görüldü.