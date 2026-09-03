Özlem Ada Şahin 3. doğumunun ardından sırrını açıkladı: 6 günde 7 kilo verdi
Şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Ada Şahin, üçüncü kızı Mihre’yi kucağına aldıktan sonra hamilelik ve doğum sonrası sürecini paylaştı. Hamileliği boyunca 8 kilo aldığını belirten Şahin, doğumdan sonraki 6 gün içerisinde 7 kilo verdiğini ve günde iki öğün beslendiğini açıkladı.
Şarkıcı Berkay Şahin ile 2016 yılında nikah masasına oturan Özlem Ada Şahin, üçüncü kızı Mihre'nin doğumunun ardından hamilelik ve lohusalık sürecine dair merak edilenleri anlattı. Hamilelik dönemi boyunca toplam 8 kilo aldığını belirten ünlü isim, doğumun ardından geçen 6 günlük sürede 7 kilo verdiğini açıkladı.
AİLE ÜÇÜNCÜ KIZLARIYLA BÜYÜDÜ
2016 yılında nikah masasına oturan Berkay ve Özlem Ada Şahin çifti, aile hayatlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü çift, 2017 yılında ilk çocukları Arya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma duygusunu tattı.
2019 yılında ikinci kızları Zeynep Mira'nın dünyaya gelmesiyle ailelerini büyüten çift, son olarak geçtiğimiz günlerde üçüncü kızları Mihre'nin doğumuyla büyük bir mutluluk yaşadı.
"GÜNDE 2 ÖĞÜN BESLENİYORUM"
Geçmiş hamilelikleri ile son hamileliğini kıyaslayan Özlem Ada Şahin, kilo yönetimi ve beslenme rutini hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Doğum sonrası 6 günde 7 kilo verdim. Arya'da 22, Zeynep'te 9 kilo almıştım. Şu anda günde 2 öğün besleniyorum. Gece yemek yok. 3. hamilelikte master seviyesine geldim."