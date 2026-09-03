Özlem Ada Şahin 3. doğumunun ardından sırrını açıkladı: 6 günde 7 kilo verdi

Şarkıcı Berkay Şahin ile 2016 yılında nikah masasına oturan Özlem Ada Şahin, üçüncü kızı Mihre'nin doğumunun ardından hamilelik ve lohusalık sürecine dair merak edilenleri anlattı. Hamilelik dönemi boyunca toplam 8 kilo aldığını belirten ünlü isim, doğumun ardından geçen 6 günlük sürede 7 kilo verdiğini açıkladı.

AİLE ÜÇÜNCÜ KIZLARIYLA BÜYÜDÜ

2016 yılında nikah masasına oturan Berkay ve Özlem Ada Şahin çifti, aile hayatlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü çift, 2017 yılında ilk çocukları Arya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma duygusunu tattı.