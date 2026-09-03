Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un 7 aylık kızları Karya’nın sevimli halleri: Denizle tanıştı

Seksenler dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, 2015 yılında ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. 11 yıl önce mutluluğa "Evet" diyen ünlü çift, geçen şubat ayında ise Karya adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu çift, eğlenceli paylaşımlarında kızları Karya'ya da sık sık yer verdi. Kızlarını esprili paylaşımlarına ortak eden Öner ve Fersoy, minik Karya ile yaptıkları paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.