Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un 7 aylık kızları Karya’nın sevimli halleri: Denizle tanıştı
Birlikte rol aldıkları dizinin setinde başlayan aşklarını 2015 yılında evlilikle taçlandıran Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, şubat ayında kucaklarına aldıkları kızları Karya ile ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Minik bebekleriyle her anlarını sosyal medya hesaplarında yayınlayan ünlü çift, bu kez Karya’nın denizle tanıştığı dakikaları takipçileriyle paylaştı. Minik Karya’nın sevimli halleri ise kısa sürede gündem oldu.
Seksenler dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, 2015 yılında ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. 11 yıl önce mutluluğa "Evet" diyen ünlü çift, geçen şubat ayında ise Karya adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu çift, eğlenceli paylaşımlarında kızları Karya'ya da sık sık yer verdi. Kızlarını esprili paylaşımlarına ortak eden Öner ve Fersoy, minik Karya ile yaptıkları paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Ünlü çift, son olarak 7 aylık kızları Karya'nın denizle tanıştığı anları kayıt altına alarak Instagram hesaplarında takipçilerinin beğenisine sundu.
Söz konusu videoda minik Karya, babasının kucağındayken ellerini ve ayaklarını suya sokarak denizi keşfetmeye çalıştı.
Suyun içinde etrafı merakla inceleyen minik Karya'nın neşeli halleri, görenlerin yüzlerini gülümsetirken anne Begüm Öner'in kamerasına yansıdı. Oyuncu, kızının deniz keyfini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.