Madrid sokaklarında kutlama şovu! “Manitayı şu şekilde darlayacaksın.”

"CANIM OĞLUM, İYİ Kİ BENİM OĞLUMSUN"

Öte yandan Seda Sayan da oğlu Oğulcan Engin'in doğum günü için sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşımda bulunarak fotoğraflarına şu sözleri ekledi: "Canım oğlum, iyi ki benim oğlumsun." Bu paylaşım sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.