Madrid sokaklarında kutlama şovu! “Manitayı şu şekilde darlayacaksın.”
Ekranların aranan yüzlerinden İlayda Alişan ve Oğulcan Engin çiftinin mutlu beraberlikleri devam ediyor. Çift, Madrid tatilinde aşklarını doyasıya yaşadı. Alişan’ın sevgilisinin doğum gününü farklı mekanlarda yaptığı 7 ayrı kutlamayla taçlandırması dikkat çekti.
"Seversin", "Masumiyet" ve "Ateş Kuşları" gibi birçok dizide rol alan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan İlayda Alişan, sosyal medya gündeminde de adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.
Bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile mutlu bir birliktelik yaşayan İlayda Alişan'ın, sevgilisinin doğum gününü farklı mekanlarda 7 kez kutlaması sosyal medya gündemine düştü. Çiftin bu mutlu halleri takipçilerinden tam not aldı.
"36 YAŞINA GİRDİ"
Güzel oyuncunun 36 yaşına giren sevgilisi Oğulcan Engin'in doğum gününü gittikleri her mekanda küçük pastalarla kutlaması sosyal medyada ilgi gördü.
"MANİTAYI ŞU ŞEKİLDE DARLAYACAKSIN"
İlayda Alişan, sevgilisi Oğulcan Engin'in doğum günü için gittikleri mekanlarda kutlamaları küçük pastalarla tam 7 kez tekrarladı; sosyal medyada büyük ilgi gördü.
"CANIM OĞLUM, İYİ Kİ BENİM OĞLUMSUN"
Öte yandan Seda Sayan da oğlu Oğulcan Engin'in doğum günü için sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşımda bulunarak fotoğraflarına şu sözleri ekledi: "Canım oğlum, iyi ki benim oğlumsun." Bu paylaşım sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.