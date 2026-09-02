Aşkları yıllara meydan okuyor: Yağmur Atacan’dan Pınar Altuğ’a 52. yaş sürprizi

Uzun yıllardır mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, özel hayatlarından kareleri zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor. 2008 yılında evlenen çift, 2009'da kızları Su'yu kucaklarına alarak ailelerini büyütmüştü. Atacan'ın 52 yaşına basan eşine yaptığı paylaşım, çiftin yıllara meydan okuyan birlikteliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Pınar Altuğ, 52. yaşını eşi Yağmur Atacan’ın romantik mesajıyla kutladı. (Görsel: Sosyal medya)

PINAR ALTUĞ 52 YAŞINDA

'Çocuklar Duymasın' dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Altuğ, yeni yaşını sevenleriyle birlikte kutladı. Başarılı oyuncunun doğum günü vesilesiyle sosyal medyada çok sayıda tebrik mesajı paylaşılırken, en özel mesaj ise eşi Yağmur Atacan'dan geldi.

Atacan, eşinin farklı zamanlarda çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak doğum gününü kutladı. Fotoğraflara eşlik eden sözler, sıradan bir doğum günü mesajından çok daha duygusal bir anlam taşıdı.

Yağmur Atacan’ın duygusal sözleri takipçilerinden beğeni topladı.

"İYİ Kİ 'İYİKİM' OLDUN"

Yağmur Atacan, Pınar Altuğ için kaleme aldığı mesajda yılların eşine çok yakıştığını vurguladı. Atacan, hayatına girmesinden bu yana zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını belirterek sevgisini romantik ifadelerle dile getirdi.

Atacan, eşine “İyi ki iyikim oldun” sözleriyle seslendi.

Ünlü oyuncunun eşi paylaşımında, "Yılların yakıştığı kadın, geçtiğimiz senenin de hakkını fotoğraflarda görüldüğü gibi vermiş bulunmakta. Hayatıma girdin yılların nasıl geçtiğini anlayamadım sayende. İyiki doğdun sevgilim, iyiki iyikim oldun" ifadeleriyle kutladı.

Pınar Altuğ’un özel gününde eşi sevgisini bir kez daha gösterdi.

YILLARA MEYDAN OKUYAN AŞK

2008 yılında nikâh masasına oturan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, aradan geçen yıllara rağmen birliktelikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Çiftin 2009 yılında dünyaya gelen kızları Su da ailelerinin mutluluk tablosunun önemli bir parçası.

Samimi paylaşımları ve birbirlerine yönelik sevgi dolu mesajlarıyla sık sık gündeme gelen çift, bu kez de Altuğ'un doğum günü vesilesiyle magazin gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer aldı. Yağmur Atacan'ın romantik kutlaması, takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.