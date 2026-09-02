Buse Terim’den sevgilisi Batu Son’la samimi poz! Aşk dolu anlar dikkat çekti

Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in paylaştığı son karede çiftin keyifli halleri dikkat çekti. Güzel bir manzara eşliğinde objektif karşısına geçen Terim ve Son'un birbirlerine sevgi dolu bakışları, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

Buse Terim, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla özel yaşamından kesitleri takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. (Görsel: Sosyal medya)

AŞKLARINI GİZLEMİYORLAR

Buse Terim, uzun süren evliliğinin ardından özel hayatında yeni bir sayfa açmıştı. Volkan Bahçekapılı ile yaklaşık 10 yıl süren evliliğini sonlandıran Terim, daha sonra Batu Son ile yaşadığı ilişkiyi yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu.

Terim’in son paylaşımında doğal ve samimi tavırları ön plana çıkarken, çiftin rahat halleri de dikkat çekti.

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Terim, sevgilisiyle birlikte çekilen kareleri zaman zaman takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Son paylaşım da çiftin arasındaki uyumu gözler önüne serdi.

Sosyal medyada aktif bir profil çizen Terim, yaptığı paylaşımlarla yaşamından farklı anları takipçilerine aktarıyor.

ROMANTİK POZ BEĞENİ TOPLADI

Buse Terim'in Batu Son ile verdiği son pozda çiftin birbirlerine olan bakışları öne çıktı. Doğayla iç içe bir manzaranın önünde çekilen kare, takipçilerden yoğun ilgi gördü.

Terim'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, takipçileri çiftin mutluluğuna dair güzel mesajlar bıraktı. Terim'in neşeli ve huzurlu görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı.

Buse Terim kimdir? Özel yaşamının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Buse Terim, 2 Şubat 1990 tarihinde dünyaya geldi. İstanbul doğumlu olan Terim, özellikle moda ve dijital içerik alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor.

Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri olan Buse Terim, son dönemde ise kariyerinden çok özel hayatındaki gelişmelerle gündeme geliyor. Batu Son ile birlikteliği de takipçileri tarafından yakından izleniyor.