Serdar Ortaç’tan dikkat çeken açıklama: “Aşkı meşki hepsini bıraktım”

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan

BABA OLMA ARZUSUNU SIK SIK DİLE GETİRMİŞTİ

Serdar Ortaç, 2014-2019 yılları arasında devam eden evlilikleri sırasında çocuk sahibi olmak istediğini ancak Loughnan'ın bu süreci her yıl ertelediğini öne sürmüştü. Ünlü şarkıcı, o dönem yaptığı açıklamalarda baba olma arzusunu sık sık dile getirmişti.

Çiftin boşanmasının ardından yaşanan nafaka ve icra tartışmaları da uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. Chloe Loughnan ise daha sonraki açıklamalarında nafaka almadığını belirtmiş ve eski eşine mutluluk dileklerini iletmişti.