Serdar Ortaç’tan dikkat çeken açıklama: “Aşkı meşki hepsini bıraktım”
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Amasya’nın Suluova ilçesinde verdiği konserde özel hayatına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Alkol ve sigarayı bıraktığını söyleyen Ortaç’ın sözleri gündem olurken, eski eşi Chloe Loughnan’ın hamilelik paylaşımı da çiftin geçmişte çocuk sahibi olma konusunda yaptığı açıklamaları yeniden gündeme getirdi.
Serdar Ortaç, Amasya'nın Suluova ilçesinde verdiği halk konserinde hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren Ortaç, konser sırasında dinleyicileriyle sohbet ederek özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"DEPRESYON BUNALIM DA YOK ARTIK"
Uzun süredir alkol ve kumarla ilgili yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Ortaç, hayatında yeni bir dönem başladığını belirterek, "İçkiyi, sigarayı, aşkı, meşki, hatun işlerini; hepsini bıraktım. Depresyon, bunalım da yok artık" ifadelerini kullandı.
Ortaç'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.
HAMİLELİK POZLARINI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI
Öte yandan Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan da hamilelik pozlarını takipçileriyle paylaştı. Karnı belirginleşen fotoğraflarını yayımlayan ünlü model, paylaşımına "Şimdiye kadarki en sevdiğim bölüm" notunu düştü.
Loughnan'ın hamilelik haberi, Serdar Ortaç ile evli olduğu dönemde çiftin çocuk sahibi olma konusunda yaptığı açıklamaları da yeniden akıllara getirdi.
BABA OLMA ARZUSUNU SIK SIK DİLE GETİRMİŞTİ
Serdar Ortaç, 2014-2019 yılları arasında devam eden evlilikleri sırasında çocuk sahibi olmak istediğini ancak Loughnan'ın bu süreci her yıl ertelediğini öne sürmüştü. Ünlü şarkıcı, o dönem yaptığı açıklamalarda baba olma arzusunu sık sık dile getirmişti.
Çiftin boşanmasının ardından yaşanan nafaka ve icra tartışmaları da uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. Chloe Loughnan ise daha sonraki açıklamalarında nafaka almadığını belirtmiş ve eski eşine mutluluk dileklerini iletmişti.