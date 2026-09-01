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Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan evlendi: 5 yıl önce dizi setinde tanıştılar!

Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın kızı Ayşe Dilan Taylan, yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu Ufuk Kurt ile nikah masasına oturdu. İstanbul Boğazı'nda teknede düzenlenen törene baba-kızın dansı damga vururken Ayşe Dilan Taylan ile Ufuk Kurt’un tanışma hikayesi dikkat çekti.

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Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan evlendi: 5 yıl önce dizi setinde tanıştılar!

Leyla ile Mecnun, Hayat Şarkısı gibi dizilerde rol alan ve şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan cephesinden müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncunun Müge Kızılbağlı ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Dilan Taylan evlendi.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan, 5 yıl önce aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Ufuk Kurt ile nikah masasına oturdu.

Dijital Görüntüleme Teknisyeni (DIT) olarak görev yapan Taylan ile Kurt, İstanbul Boğazı'nda teknede düzenlenen nikah töreninde yakınlarının ve sevdiklerinin huzurunda mutluluğa "Evet" dedi.

Ahmet Mümtaz Taylan ve kızı Dilan.Ahmet Mümtaz Taylan ve kızı Dilan.

BABA-KIZ DANSI

Ahmet Mümtaz Taylan, nikah töreninin ardından kızı Ayşe Dilan Taylan ile dans ederek duygu dolu anlar yaşadı. Baba-kızın duygu yüklü dansı törene damga vurdu.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan evlendi: 5 yıl önce dizi setinde tanıştılar!-4

TANIŞMA HİKAYELERİ

Öte yandan Ayşe Dilan Taylan ile Ufuk Kurt'un aynı sektörde çalıştığı öğrenilirken yollarının Ahmet Mümtaz Taylan'ın da rol aldığı 'Leyla ile Mecnun' dizisinin setinde kesiştiği ortaya çıktı.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan evlendi: 5 yıl önce dizi setinde tanıştılar!-5

AYŞE DİLAN TAYLAN KİMDİR?

Lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamlayan Ayşe Dilan Taylan, üniversite eğitimi için ABD'ye gitmişti. Florida'da bulunan Ringling Sanat ve Tasarım Koleji'nde (Ringling College of Art and Design) Görsel Çalışmalar (Visual Studies) alanında lisans eğitimi aldı. Üniversite yıllarında Fotoğrafçılık ve Film Çalışmaları üzerine yandal yaptı.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan evlendi: 5 yıl önce dizi setinde tanıştılar!-6

Sinema, televizyon ve reklam sektörüne yönelen genç isim, kariyerini serbest çalışan Dijital Görüntüleme Teknisyeni (DIT) olarak sürdürüyor. Özellikle görüntü teknolojileri alanındaki çalışmalarıyla sektörde yer alan Taylan, farklı projelerde görev alıyor.

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