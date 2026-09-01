Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan evlendi: 5 yıl önce dizi setinde tanıştılar!

Leyla ile Mecnun, Hayat Şarkısı gibi dizilerde rol alan ve şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan cephesinden müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncunun Müge Kızılbağlı ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Dilan Taylan evlendi.