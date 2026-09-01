Sadakatsiz'in yıldızı Gözde Seda Altuner adeta bir deri bir kemik kaldı: İşte son hali
'Sadakatsiz' dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu Gözde Seda Altuner, son dönemde yaşadığı radikal fiziksel değişimle adından söz ettiriyor. Verdiği kiloların ardından adeta bir deri bir kemik kalan ünlü oyuncunun fit ve zayıf hali, sosyal medyada hayranlarını şaşkına çevirdi.
'Sadakatsiz' dizisindeki performansıyla adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Gözde Seda Altuner, son günlerde kariyerinin yanı sıra yaşadığı büyük değişimle adından söz ettiriyor. Doğal ve samimi tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncunun son görüntüsü sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.
VERDİĞİ KİLOLARLA ADETA BAMBAŞKA BİRİ OLDU
Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Gözde Seda Altuner, bu kez verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekti. Kısa süre içerisinde belirgin şekilde zayıfladığı görülen ünlü oyuncunun son halini gören takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi.
Fit görünümüyle dikkat çeken Altuner'in adeta bir deri bir kemik kalan yeni imajı, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.
ZAYIFLAMA SIRRI MERAK KONUSU OLDU
Özel hayatı yerine kariyeri ve projeleriyle ön planda olmayı tercih eden oyuncunun bu kadar kısa sürede nasıl kilo verdiği ve nasıl bir süreçten geçtiği hayranları tarafından merak konusu oldu.
Takipçileri, oyuncunun sosyal medya paylaşımlarının altına geçirdiği büyük değişime dair şaşkınlıklarını belirten çok sayıda yorum yaptı.