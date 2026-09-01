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Ata Demirer aşka geldi! Sevgilisi Dilara Alemdar ile sarmaş dolaş paylaştı

Son zamanlarda verdiği kilolarla adından sıkça söz ettiren ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ata Demirer, bu kez aşk dolu pozlarıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun romantik paylaşımı yoğun ilgi görerek sosyal medyaya damga vurdu.

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Ata Demirer aşka geldi! Sevgilisi Dilara Alemdar ile sarmaş dolaş paylaştı

Kariyeri ve verdiği kilolarla sık sık magazin manşetlerinde yer alan Ata Demirer, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Dilara Alemdar ile gözlerden uzak bir aşk yaşayan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında romantik bir paylaşıma imza attı.

Fotoğraflar Ata Demirer'in sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraflar Ata Demirer'in sosyal medya hesabından alınmıştır.

Dilara Alemdar ile çıktığı tatilden romantik anlarını sosyal medyada takipçilerinin beğenisine sunan Ata Demirer, paylaşımına "Bir yaz daha" notunu ekledi.

Ata Demirer aşka geldi! Sevgilisi Dilara Alemdar ile sarmaş dolaş paylaştı-3

Ünlü çiftin sarmaş dolaş verdikleri aşk dolu pozları, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçileri ünlü çifte "Çok yakışıyorsunuz" yorumlarında bulunarak iyi dileklerde bulundu.

Ata Demirer aşka geldi! Sevgilisi Dilara Alemdar ile sarmaş dolaş paylaştı-4

Verdiği kilolarla sık sık adından söz ettiren Demirer'in son hali de dikkatlerden kaçmadı.

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