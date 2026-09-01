Ata Demirer aşka geldi! Sevgilisi Dilara Alemdar ile sarmaş dolaş paylaştı
Son zamanlarda verdiği kilolarla adından sıkça söz ettiren ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ata Demirer, bu kez aşk dolu pozlarıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun romantik paylaşımı yoğun ilgi görerek sosyal medyaya damga vurdu.
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Kariyeri ve verdiği kilolarla sık sık magazin manşetlerinde yer alan Ata Demirer, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Dilara Alemdar ile gözlerden uzak bir aşk yaşayan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında romantik bir paylaşıma imza attı.
Dilara Alemdar ile çıktığı tatilden romantik anlarını sosyal medyada takipçilerinin beğenisine sunan Ata Demirer, paylaşımına "Bir yaz daha" notunu ekledi.
Ünlü çiftin sarmaş dolaş verdikleri aşk dolu pozları, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçileri ünlü çifte "Çok yakışıyorsunuz" yorumlarında bulunarak iyi dileklerde bulundu.
Verdiği kilolarla sık sık adından söz ettiren Demirer'in son hali de dikkatlerden kaçmadı.
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