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Müziğin ritmi Bağdat Caddesi'nde D&R sahnesinde! D&R Live Set’in konuğu DJ Burak Yeter

D&R, canlı müzik etkinliklerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Dünyaca ünlü DJ ve prodüktör Burak Yeter, 1 Eylül Salı günü Bağdat Caddesi/Göztepe’deki D&R mağazasında gerçekleştireceği özel “D&R Live Set” performansıyla müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

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Müziğin ritmi Bağdat Caddesi'nde D&R sahnesinde! D&R Live Set’in konuğu DJ Burak Yeter

D&R, dünyaca ünlü DJ ve prodüktör Burak Yeter'i müzikseverlerle buluşturuyor. Yeter, 1 Eylül Salı günü saat 18.00'de D&R Bağdat Caddesi/Göztepe mağazasında gerçekleştireceği "D&R Live Set" performansıyla dinleyicilere müzik dolu bir akşam yaşatacak.

Burak Yeter’den Bağdat Caddesi’nde müzik şöleni. (Haberin fotoğrafları D&R'dan ve DHA'dan alınmıştır.)Burak Yeter’den Bağdat Caddesi’nde müzik şöleni. (Haberin fotoğrafları D&R'dan ve DHA'dan alınmıştır.)

DJ BURAK YETER D&R'DA MÜZİKSEVERLERLE BULUŞUYOR

Kültür, sanat ve eğlencenin buluşma noktası D&R, canlı müzik etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. Elektronik müzik dünyasında uluslararası başarılara imza atan Burak Yeter, sevilen parçalarından oluşan özel DJ setiyle D&R Bağdat Caddesi/Göztepe mağazasında sahne alacak.

Burak Yeter, D&R’da müzikseverlerle buluşuyor.Burak Yeter, D&R’da müzikseverlerle buluşuyor.

TÜM MÜZİKSEVERLERİN KATILIMINA AÇIK

1 Eylül Salı günü saat 18.00'de başlayacak etkinlikte müzikseverler, Burak Yeter'in enerjik performansını mağaza atmosferinde yakından deneyimleme fırsatı bulacak. Tüm müzikseverlerin katılımına açık olacak "D&R Live Set", Bağdat Caddesi'nin ritmini yükseltecek.

Burak Yeter, D&R Live Set ile Bağdat Caddesi’nde sahne alacak.Burak Yeter, D&R Live Set ile Bağdat Caddesi’nde sahne alacak.

Etkinlik Bilgileri
Tarih 1 Eylül Salı
Saat 18.00
Yer D&R Bağdat Caddesi/Göztepe
Müzikseverlere Açık

Tüm müzikseverlerin katılımına açık olacak "D&R Live Set", Bağdat Caddesi'nde gerçekleştirilecek.

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