D&R, dünyaca ünlü DJ ve prodüktör Burak Yeter'i müzikseverlerle buluşturuyor. Yeter, 1 Eylül Salı günü saat 18.00'de D&R Bağdat Caddesi/Göztepe mağazasında gerçekleştireceği "D&R Live Set" performansıyla dinleyicilere müzik dolu bir akşam yaşatacak.

Burak Yeter’den Bağdat Caddesi’nde müzik şöleni. (Haberin fotoğrafları D&R'dan ve DHA'dan alınmıştır.)

DJ BURAK YETER D&R'DA MÜZİKSEVERLERLE BULUŞUYOR



Kültür, sanat ve eğlencenin buluşma noktası D&R, canlı müzik etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. Elektronik müzik dünyasında uluslararası başarılara imza atan Burak Yeter, sevilen parçalarından oluşan özel DJ setiyle D&R Bağdat Caddesi/Göztepe mağazasında sahne alacak.