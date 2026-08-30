Oğulcan Engin 36 yaşında! Seda Sayan ve İlayda Alişan’dan peş peşe duygusal kutlama

Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan

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Öte yandan Oğulcan Engin'in sevgilisi İlayda Alişan da doğum günü için sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı.

Son dönemin en çok konuşulan çiftleri arasında gösterilen İlayda Alişan ile Oğulcan Engin, sosyal medyada paylaştıkları samimi karelerle sık sık gündeme geliyor.