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Oğulcan Engin 36 yaşında! Seda Sayan ve İlayda Alişan’dan peş peşe duygusal kutlama

Seda Sayan, eski eşi Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin’in 36’ncı yaşını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı. Engin’in sevgilisi İlayda Alişan da romantik bir mesajla yeni yaşını kutlayarak dikkat çekti.

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Oğulcan Engin 36 yaşında! Seda Sayan ve İlayda Alişan’dan peş peşe duygusal kutlama

Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Seda Sayan ve oğlu Oğulcan Engin (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Seda Sayan ve oğlu Oğulcan Engin (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

SEDA SAYAN'DAN DUYGU YÜKLÜ PAYLAŞIM

3,4 milyon takipçili Instagram hesabından oğlunun fotoğrafını yayımlayan ünlü sanatçı, duygu yüklü mesajıyla dikkat çekti.

Sayan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Doğum günün kutlu olsun. Canım oğlum, iyi ki, şükür sebebim. Allah'ım seni iyilerle karşılaştırsın. Ayağına taş değmesin inşallah."

Oğulcan Engin 36 yaşında! Seda Sayan ve İlayda Alişan’dan peş peşe duygusal kutlama-3

"İYİ Kİ BENİM OĞLUMSUN"

Seda Sayan, bir gün önce de oğluyla birlikte çekildiği bir başka karesini takipçileriyle paylaşmış ve "Canım oğlum, iyi ki benim oğlumsun" notunu düşmüştü.

Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda AlişanOğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan

AŞK DOLU PAYLAŞIM

Öte yandan Oğulcan Engin'in sevgilisi İlayda Alişan da doğum günü için sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı.

Son dönemin en çok konuşulan çiftleri arasında gösterilen İlayda Alişan ile Oğulcan Engin, sosyal medyada paylaştıkları samimi karelerle sık sık gündeme geliyor.

İlayda Alişan'ın son paylaşımıİlayda Alişan'ın son paylaşımı

"İYİ Kİ DOĞDUN AŞKIM"

Alişan, sevgilisiyle birlikte çekildiği fotoğrafları yayımlayarak paylaşımına "İyi ki doğdun aşkım" notunu ekledi.

Ünlü çiftin neşeli ve romantik kareleri kısa sürede büyük ilgi görürken, takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve tebrik yorumu geldi.

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