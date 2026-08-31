Ece Seçkin'den 5 aylık hamilelik pozları! Karnı belirginleşti

Ece Seçkin'den 5 aylık hamilelik pozları (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

BELİRGİNLEŞEN KARNIYLA OBJEKTİF KARŞISINDA

Geçtiğimiz ay hamilelik dönemini daha konforlu ve huzurlu geçirmek amacıyla sahne çalışmalarına ara verdiğini açıklayan şarkıcı, bu kez belirginleşen karnıyla objektif karşısına geçti.

Hamileliğinin beşinci ayında olan Ece Seçkin'in paylaştığı fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Takipçileri ünlü şarkıcının paylaşımına "Maşallah" ve "Hamilelik çok yakışmış" gibi yorumlarla iyi dileklerini iletti.