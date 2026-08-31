Ece Seçkin'den 5 aylık hamilelik pozları! Karnı belirginleşti
2021 yılında pilot Çağrı Terlemez ile evlenen Ece Seçkin, anne olmak için gün sayıyor. Hamileliğinin beşinci ayında olan ünlü şarkıcı, belirginleşen karnıyla verdiği yeni pozları sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, 2021 yılında pilot Çağrı Terlemez ile nikâh masasına oturmuştu. İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Seçkin, hamilelik sürecinden yeni kareleri takipçileriyle paylaştı.
BELİRGİNLEŞEN KARNIYLA OBJEKTİF KARŞISINDA
Geçtiğimiz ay hamilelik dönemini daha konforlu ve huzurlu geçirmek amacıyla sahne çalışmalarına ara verdiğini açıklayan şarkıcı, bu kez belirginleşen karnıyla objektif karşısına geçti.
Hamileliğinin beşinci ayında olan Ece Seçkin'in paylaştığı fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Takipçileri ünlü şarkıcının paylaşımına "Maşallah" ve "Hamilelik çok yakışmış" gibi yorumlarla iyi dileklerini iletti.
CİNSİYETİ BELİRSİZ
Seçkin, bebeğinin cinsiyetine ilişkin ise henüz bir açıklama yapmadı.
"ALLAH'IN DEDİĞİ ALLAH'IN UYGUN GÖRDÜĞÜ OLUR"
Ünlü şarkıcı, 2024 yılında yaşadığı acı kaybı da kamuoyuyla paylaşmıştı. İki aylık bebeğini kaybettiğini açıklayan Seçkin, yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle anlatmıştı:
"Allah'ın dediği, Allah'ın uygun gördüğü olur. Hayatta her şeyin bir sebebi var. Bizler çoğu zaman bilmiyoruz özellikle büyük acıların içinde kavrulurken. Çok üzüldüm ailem, eşim, hepimiz. Bugüne kadar beni en derinden sarsan şeydi."