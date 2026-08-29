'Küçük Ceylan' lakabıyla çocuk yaşta sahne hayatına adım atan ve yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiren Ceylan Avcı, torunu Lucas Karel'in doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı.

Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

"SÜPER ANNEANNE OLDUM"

Kızı Melodi Bozkurt'un oğlu Karel'i kucağına almasıyla anneanne olma sevinci yaşayan ünlü sanatçı, sahne öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada mutluluğunu paylaşmıştı. Ceylan, "Bir oğlumuz oldu. Kızım Melodi'nin yeni üyesi Karel geldi. Ben de süper anneanne oldum" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü türkücü, torununun ilk yaş gününde de heyecanını gizleyemedi.