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Ceylan minik torunu Lucas Karel'i ilk kez paylaştı: "Genç yaşta anne olmanın ödülü"

'Küçük Ceylan' lakabıyla tanınan türkücü Ceylan Avcı, kızı Melodi Bozkurt'un dünyaya getirdiği torunu Lucas Karel'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. "Süper anneanne" olduğunu belirten ünlü sanatçı, torununa "Genç yaşta anne olmanın ödülü" sözleriyle seslendi.

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Ceylan minik torunu Lucas Karel'i ilk kez paylaştı: "Genç yaşta anne olmanın ödülü"

'Küçük Ceylan' lakabıyla çocuk yaşta sahne hayatına adım atan ve yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiren Ceylan Avcı, torunu Lucas Karel'in doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı.

Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

"SÜPER ANNEANNE OLDUM"

Kızı Melodi Bozkurt'un oğlu Karel'i kucağına almasıyla anneanne olma sevinci yaşayan ünlü sanatçı, sahne öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada mutluluğunu paylaşmıştı. Ceylan, "Bir oğlumuz oldu. Kızım Melodi'nin yeni üyesi Karel geldi. Ben de süper anneanne oldum" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü türkücü, torununun ilk yaş gününde de heyecanını gizleyemedi.

Ceylan minik torunu Lucas Karel'i ilk kez paylaştı: "Genç yaşta anne olmanın ödülü"-3

1 YAŞ PARTİSİNDE NEŞELİ ANLAR

Orman konseptli ve hayvan figürlü pastayla hazırlanan doğum günü masasında Ceylan, kızı Melodi Bozkurt ve minik torunu Lucas Karel ile kamera karşısına geçti. Kırmızı kombin tercih eden Ceylan'ın, torununun sevimli yüzünün basılı olduğu maket maskeyi elinde tutması renkli kareler oluşturdu.

Ceylan minik torunu Lucas Karel'i ilk kez paylaştı: "Genç yaşta anne olmanın ödülü"-4

"GENÇ YAŞTA ANNE OLMANIN ÖDÜLÜ"

Torunuyla ve kızıyla çekildiği kareye duygusal bir not düşen ünlü sanatçı, paylaşımında "Genç yaşta anne olmanın ödülü, torunum Karel'im. İyi ki doğdun" ifadelerine yer verdi.

Ceylan minik torunu Lucas Karel'i ilk kez paylaştı: "Genç yaşta anne olmanın ödülü"-5

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Ceylan'ın paylaşımı kısa sürede hayranları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü. Şarkıcının zamana meydan okuyan görüntüsüne dikkat çeken takipçileri, "Anneanne olduğuna inanmak zor", "Abla-kardeş gibisiniz", "Nazar değmesin, çok tatlı bir aile" şeklinde binlerce tebrik ve beğenide bulundu.

Ceylan minik torunu Lucas Karel'i ilk kez paylaştı: "Genç yaşta anne olmanın ödülü"-6

MERAK EDİLENLER
Ceylan'ın torunu kaç yaşına bastı?
Ceylan Avcı'nın kızı Melodi Bozkurt'tan dünyaya gelen torunu Lucas Karel 1 yaşına bastı.
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Ceylan'ın torununun adı ne?
Ünlü türkücü Ceylan'ın torununun adı Lucas Karel'dir.
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Ceylan torununa ne mesaj yazdı?
Ceylan, torunu için yaptığı paylaşıma "Genç yaşta anne olmanın ödülü, torunum Karel'im. İyi ki doğdun" notunu düşmüştür.
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