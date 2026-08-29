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12 kilo veren Merve Özbey zayıflama sırrını ilk kez açıkladı: “Doktor kontrolünde başladım”

'Yaş Hikayesi' şarkısıyla tanınan Merve Özbey, 12 kilo vererek geçirdiği fiziksel değişimin sırrını ilk kez paylaştı. Kısa boylu olmasının kilo takıntısını artırdığını belirten ünlü şarkıcı, zayıflama sürecine doktor kontrolünde bir tıbbi uygulamayla başladığını itiraf etti.

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12 kilo veren Merve Özbey zayıflama sırrını ilk kez açıkladı: “Doktor kontrolünde başladım”

'Yaş Hikayesi', 'Vuracak', 'Kül' ve 'Yaramızda Kalsın' şarkılarıyla tanınan Merve Özbey, verdiği 12 kiloyla gündem oldu. Basın mensuplarına konuşan ünlü şarkıcı, zayıflama sürecini ve uyguladığı yöntemi ilk kez açıkladı.

Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

"1 KİLO ALSAM 20 KİLO GİBİ DURUYOR"

Fiziksel değişimi ve kilo verme kararı hakkında konuşan Merve Özbey, boy avantajı olmamasının kilo gösterimini etkilediğini vurguladı.

Özbey, "Ben kısa boylu bir kadınım. Küçük bir kadın olduğum için 1 kilo da alsam, 2 kilo da alsam 20 kilo almışım gibi gözüküyor. Herhalde bir 12 kilo kadar verdim" dedi.

12 kilo veren Merve Özbey zayıflama sırrını ilk kez açıkladı: “Doktor kontrolünde başladım”-3

"İLK KİLOLARI İĞNEYLE VERDİM"

Zayıflama sürecindeki kritik detayları Gece Muhabiri mikrofonlarına anlatan ünlü şarkıcı, ilk aşamada tıbbi destek aldığını belirtti. Özbey, "İlk başlarda doktor kontrolünde ilk 5-6 kiloyu iğneyle verdim. Sonrasında beslenme düzeni, çocuk ve konserlere koşturmak derken çok az şeyler yiyebiliyorum" ifadelerini kullandı.

12 kilo veren Merve Özbey zayıflama sırrını ilk kez açıkladı: “Doktor kontrolünde başladım”-4

"GELECEKTEKİ ETKİLERİNİ BİLMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Kullandığı yöntemin detaylarına değinen Merve Özbey, bu uygulamanın tıbbın son yıllarda sunduğu yeni imkanlardan biri olduğunu söyledi. Ünlü isim, yöntemin uzun vadeli sonuçlarına dair ise ihtiyatlı konuşarak gelecekteki etkileri konusunda kesin bir şey söylemenin mümkün olmadığını dile getirdi.

Ünlü isim ''Bunlar tıbbın bizlere çok yeni sunduğu şeyler. 10 – 15 sene sonrasını bilmiyorum. Ama ilk çıktığı dönemde doktor kontrolünde iğne kullanmışlığım var. Son bir senedir falan yok.'' ifadelerini kullandı.

12 kilo veren Merve Özbey zayıflama sırrını ilk kez açıkladı: “Doktor kontrolünde başladım”-5

MERVE ÖZBEY'İN BOYU DA MERAK EDİLDİ

Açıklamalarının ardından ünlü şarkıcının fiziksel özellikleri de hayranları tarafından aratılmaya başlandı. "Kısa boylu bir kadınım" diyerek kilo değişiminin hemen fark edildiğini vurgulayan Merve Özbey'in boyunun 1,59 m olduğu biliniyor.

12 kilo veren Merve Özbey zayıflama sırrını ilk kez açıkladı: “Doktor kontrolünde başladım”-6

MERAK EDİLENLER
Merve Özbey kaç kilo verdi?
Ünlü şarkıcı Merve Özbey toplamda 12 kilo verdiğini açıkladı.
MERAK EDİLENLER
Merve Özbey zayıflamak için hangi yöntemi kullandı?
Özbey, ilk 5-6 kiloyu doktor kontrolünde iğne yöntemiyle verdiğini, sonrasındaki süreçte ise beslenme düzeni, çocuk bakımı ve tempo dolayısıyla kilo vermeye devam ettiğini belirtti.
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