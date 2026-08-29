12 kilo veren Merve Özbey zayıflama sırrını ilk kez açıkladı: “Doktor kontrolünde başladım”

"GELECEKTEKİ ETKİLERİNİ BİLMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Kullandığı yöntemin detaylarına değinen Merve Özbey, bu uygulamanın tıbbın son yıllarda sunduğu yeni imkanlardan biri olduğunu söyledi. Ünlü isim, yöntemin uzun vadeli sonuçlarına dair ise ihtiyatlı konuşarak gelecekteki etkileri konusunda kesin bir şey söylemenin mümkün olmadığını dile getirdi.

Ünlü isim ''Bunlar tıbbın bizlere çok yeni sunduğu şeyler. 10 – 15 sene sonrasını bilmiyorum. Ama ilk çıktığı dönemde doktor kontrolünde iğne kullanmışlığım var. Son bir senedir falan yok.'' ifadelerini kullandı.