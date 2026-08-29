Pınar Aylin'in oyuncu kızı Maya Tokatlıoğlu'na yorum yağmuru: Annesinin kopyası!

ANNESİNİN KOPYASI

Görüntülerde en çok konuşulan detay ise genç oyuncunun annesi Pınar Aylin'e olan şaşırtıcı benzerliği oldu. Annesinin genlerini birebir taşıyan Maya için sosyal medyada "Annesinin kopyası", "İkinci Pınar Aylin geliyor" yorumları yapıldı.