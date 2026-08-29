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Pınar Aylin'in oyuncu kızı Maya Tokatlıoğlu'na yorum yağmuru: Annesinin kopyası!

90'lı yıllara "Deliler Gibi" şarkısıyla damga vuran ünlü popçu Pınar Aylin'in 24 yaşındaki kızı Maya Tokatlıoğlu, Çeşme'de objektiflere takıldı. Oyunculuk kariyerine adım atmaya hazırlanan ve güzelliğiyle göz dolduran genç ismin annesine olan benzerliği sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Pınar Aylin'in oyuncu kızı Maya Tokatlıoğlu'na yorum yağmuru: Annesinin kopyası!

1990'lı yıllarda müzik dünyasında fırtınalar estiren, "Deliler Gibi" şarkısı ve kamyonet arkasında çekilen ikonik klip sahneleriyle hafızalara kazınan Pınar Aylin, uzun süredir özel yaşamını kameralardan uzak tutuyordu. Şimdilerde İzmir'de gözlerden uzak, sakin bir hayat süren ünlü sanatçının 24 yaşındaki kızı Maya Tokatlıoğlu, Çeşme'de görüntülendi.

Fotoğraflar: Sosyal medyaFotoğraflar: Sosyal medya

YENİ PROJELER ÖNCESİ ÇEŞME'DE TATİL KEYFİ

Oyunculuk alanında kariyer yapmaya hazırlanan ve önümüzdeki dönemde iddialı sinema ile dizi projelerinde yer almayı hedefleyen Maya Tokatlıoğlu, sahilde deniz ve güneşin tadını çıkarırken objektiflere yansıdı.

Pınar Aylin'in oyuncu kızı Maya Tokatlıoğlu'na yorum yağmuru: Annesinin kopyası!-3

Yoğun çalışma temposu öncesinde dinlenerek enerji depolayan genç oyuncu, rahat tavırları ve doğal şıklığıyla dikkat çekti.

Pınar Aylin'in oyuncu kızı Maya Tokatlıoğlu'na yorum yağmuru: Annesinin kopyası!-4

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Çeşme sahillerinde boy gösteren Tokatlıoğlu, fit görünümü ve duru güzelliğiyle çevresindekilerin ilgisini topladı.

Pınar Aylin'in oyuncu kızı Maya Tokatlıoğlu'na yorum yağmuru: Annesinin kopyası!-5

ANNESİNİN KOPYASI

Görüntülerde en çok konuşulan detay ise genç oyuncunun annesi Pınar Aylin'e olan şaşırtıcı benzerliği oldu. Annesinin genlerini birebir taşıyan Maya için sosyal medyada "Annesinin kopyası", "İkinci Pınar Aylin geliyor" yorumları yapıldı.

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