Burak Çelik ikinci kez baba oluyor! Eşinin karnı burnunda halini paylaştı: "Kızımıza kavuşmaya çok az kaldı"
Oyuncu Burak Çelik ve eşi Ece Çelik, ailelerini büyütmeye hazırlanıyor. Geçen ağustos ayında oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma sevinci yaşayan ünlü çift, ikinci bebekleri için gün saymaya başladı. Eşiyle verdiği yeni pozu sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, kız bebek beklediklerini belirterek duygusal bir not düştü.
'Kuruluş Osman', 'Senden Daha Güzel' ve 'Hudutsuz Sevda' gibi çok sayıda yapımda rol alan, şimdilerde ise 'Haysiyet' dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Burak Çelik, özel hayatındaki mutlu gelişmelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.
26 Aralık 2024 tarihinde Karadağ'da düzenlenen nikah töreniyle Ece Bayrak ile hayatını birleştiren ünlü oyuncu, ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşıyor.
Evliliklerinin ardından kısa süre sonra ilk çocuklarını kucaklarına alan çift, 8 Ağustos'ta oğullarına kavuşmuştu. Baba olmanın sevincini "Hayatımın en güzel günü! Hoş geldin oğlum" sözleriyle dile getiren Burak Çelik, aile yaşamıyla takipçilerinin beğenisini toplamıştı.
"BİR KEZ DAHA" DİYEREK MÜJDEYİ VERMİŞLERDİ
İlk çocuklarının doğumunun ardından ailelerini büyütme kararı alan ikili, geçtiğimiz dönemde bir bebek müjdesi daha paylaşmıştı. Ece Çelik'in hamile olduğunu öğrendiği duygusal anları "Bir kez daha" notuyla yayınlaması sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.
KIZ BEBEK İÇİN DOĞUM GERİ SAYIMI BAŞLADI
Hamilelik sürecine dair kareleri sık sık takipçileriyle buluşturan Ece Çelik, bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu açıklamıştı.
Doğuma kısa bir süre kala eşiyle çekildiği yeni fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan Burak Çelik, heyecanını "Kızımıza kavuşmaya çok az kaldı" notuyla paylaştı. Paylaşım kısa sürede hayranlarından binlerce tebrik ve beğeni aldı.