Burak Çelik ikinci kez baba oluyor! Eşinin karnı burnunda halini paylaştı: "Kızımıza kavuşmaya çok az kaldı"

'Kuruluş Osman', 'Senden Daha Güzel' ve 'Hudutsuz Sevda' gibi çok sayıda yapımda rol alan, şimdilerde ise 'Haysiyet' dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Burak Çelik, özel hayatındaki mutlu gelişmelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.