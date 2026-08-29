Kerem Bürsin'den ameliyat sonrası ilk fotoğraf: Sağlık durumu nasıl?

'Güneşi Beklerken', 'Ulan İstanbul', 'Muhteşem İkili', 'Sen Çal Kapımı' ve 'Çarpıntı' gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu Kerem Bürsin ameliyat oldu. 39 yaşındaki ünlü oyuncunun boyun fıtığı operasyonu geçirdiği öğrenildi.

Fotoğraflar: Sosyal medya DAHA ÖNCE DE AMELİYAT OLMUŞTU 2023 yılında bel fıtığı ameliyatı olan Kerem Bürsin, bu kez boyun fıtığı nedeniyle operasyon geçirdi. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hastane sürecine dair detaylar sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.