Kerem Bürsin'den ameliyat sonrası ilk fotoğraf: Sağlık durumu nasıl?
'Güneşi Beklerken' ve 'Sen Çal Kapımı' gibi dizilerde rol alan 39 yaşındaki oyuncu Kerem Bürsin, boyun fıtığı ameliyatı geçirdi. Ameliyat sonrası hastane karelerini sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncuya takipçilerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.
'Güneşi Beklerken', 'Ulan İstanbul', 'Muhteşem İkili', 'Sen Çal Kapımı' ve 'Çarpıntı' gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu Kerem Bürsin ameliyat oldu. 39 yaşındaki ünlü oyuncunun boyun fıtığı operasyonu geçirdiği öğrenildi.
DAHA ÖNCE DE AMELİYAT OLMUŞTU
2023 yılında bel fıtığı ameliyatı olan Kerem Bürsin, bu kez boyun fıtığı nedeniyle operasyon geçirdi. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hastane sürecine dair detaylar sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.
SOSYAL MEDYADAN HASTANE FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI
11,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından ameliyat sonrası karelerine yer veren 39 yaşındaki oyuncu, paylaşımına "Dolu dolu bir haftayı geride bıraktık… Şükrederek ve yola devam ederek" notunu düştü.
TAKİPÇİLERİNDEN MESAJ YAĞDI
Ünlü oyuncunun hastane odasından yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bürsin'in fotoğraflarının altına takipçileri tarafından çok sayıda 'geçmiş olsun' ve 'acil şifalar dilerim' mesajı yazıldı.