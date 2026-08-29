Eski dostlar karşı karşıya! Ferhat Göçer’in hedef aldığı Sinan Akçıl’a Demet Akalın’dan tam destek!
Ferhat Göçer’in eski dostu Sinan Akçıl için sarf ettiği “Medya maymunluğu yapmaya başladı” sözleri ikili arasındaki ipleri kopma noktasına getirdi. Göçer'in sert açıklamalarının ardından sessizliğini bozan Akçıl, beste ve sözü kendisine ait ikonik şarkıların okunmasını engellemek için hukuki süreç başlatacağını duyurdu. Dev krizde ünlü popçu Demet Akalın da Sinan Akçıl'ın yanında yer alarak ünlü şarkıcıya destek verdi.
Pop müzik dünyasında hem kendi seslendirdiği parçalarla hem de dev isimlere verdiği bestelerle tanınan Sinan Akçıl, eski dostu Ferhat Göçer'in hedefi oldu. Ferhat Göçer, konuk olduğu bir programda Sinan Akçıl için "Medya maymunluğu yapmaya başladı" ifadelerini kullandı. Göçer'e birçok hit şarkı veren Akçıl'dan ise net bir yanıt geldi.
"ŞARKILARIMI SÖYLEMESİNİ HUKUK YOLUYLA ENGELLEYECEĞİM"
Göçer'in eleştirilerine sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Sinan Akçıl, yaşça büyük meslektaşına saygısını koruyarak yanıt verdiğini belirtti. Ünlü şarkıcı, imzası bulunan popüler şarkıların Ferhat Göçer tarafından sahnelerde ve mecralarda okunmasını engellemek için avukatlarını devreye sokacağını açıkladı.
Akçıl, "Yakın çevrem iyi bilir, yaşlılara saygım sonsuzdur. O yüzden F.G. rumuzlu şarkıcıya ağır cevap vermeyeceğim bu sefer" diyerek şunları söyledi:
"Benim politik duruşumdan rahatsız olduğunun ve de magazinsel hayatımı ağır takip ettiğinin farkındayım. Yapacağım tek şey bir sonraki story'deki şarkıları 'bugünden itibaren' söylemesini 'hukuk yoluyla' engellemek için avukatlarım gerekeni yapacaklar. Biz davayı kaybedip o söylemeye 'devam ederse'de bir 'maymunun' şarkılarını söylemiş olur. Onu da MSG yönetim kurulunda değerlendirirler diye düşünüyorum ki zannedersem 'maymunlar' ya da herhangi bir hayvan' 'MSG' veya 'MESAM'a üye olamıyor"
ŞARKILARI TEK TEK SIRALADI
Sinan Akçıl'ın Ferhat Göçer tarafından seslendirilmesini hukuk yoluyla engelleyeceğini belirttiği şarkıların listesi ise şöyle:
- Biri Bana Gelsin (Söz)
- Vefası Eksik Yarim (Söz-Müzik)
- Kalp Kalbe Karşı Derler (Düzenleme)
- Kızım (Söz-Müzik)
- Bunları Boşver (Söz)
- Dön Gel Yeter (Söz-Müzik)
- Dokunma Bana (Söz-Düzenleme)
DEMET AKALIN'DAN AKÇIL'A TAM DESTEK
Gündeme damga vuran gelişmelerin ardından şarkıcı Demet Akalın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sinan Akçıl'a destek verdi. Söz ve müziği Akçıl'a ait olan "Ders Olsun" şarkısını paylaşan Akalın, paylaşımına şu notu düştü:
"Bu şarkılar kıymetli. Yapan daha da kıymetlimizdir. Sinan Akçıl, dağ ne alır ki üstünden toz"
Akalın, bir sonraki paylaşımında ise "Yüzlerce kalbe dokunan şarkılar temiz ağızlarda söylenmeli geç kaldın bu kararda" ifadelerini kullanarak Akçıl'ın aldığı kararın arkasında durdu.