Eski dostlar karşı karşıya! Ferhat Göçer’in hedef aldığı Sinan Akçıl’a Demet Akalın’dan tam destek!

Sinan Akçıl'ın Ferhat Göçer tarafından seslendirilmesini hukuk yoluyla engelleyeceğini belirttiği şarkıların listesi ise şöyle:

Sinan Akçıl ʺBiri Bana Gelsinʺ, ʺVefası Eksik Yarimʺ, ʺKalp Kalbe Karşı Derlerʺ, ʺKızımʺ, ʺBunları Boşverʺ, ʺDön Gel Yeterʺ ve ʺDokunma Banaʺ isimli eserlerinin söylenmesini hukuk yoluyla engelleyeceğini açıkladı.

Demet Akalın'dan Sinan Akçıl'a destek gecikmedi.

DEMET AKALIN'DAN AKÇIL'A TAM DESTEK

Gündeme damga vuran gelişmelerin ardından şarkıcı Demet Akalın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sinan Akçıl'a destek verdi. Söz ve müziği Akçıl'a ait olan "Ders Olsun" şarkısını paylaşan Akalın, paylaşımına şu notu düştü:

"Bu şarkılar kıymetli. Yapan daha da kıymetlimizdir. Sinan Akçıl, dağ ne alır ki üstünden toz"