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Irmak Ünal ve Samet Şener'den romantik kareler! Vietnam tatilinde başlayan aşk Bali'de tam gaz!

Yaklaşık 4 yıl önce oyunculuk kariyerine ara vererek çocuklarıyla Bali'ye yerleşen ve yoga eğitmenliğine başlayan Irmak Ünal, sevgilisi Samet Şener ile yeni romantik karelerini paylaştı. Vietnam tatilinde arkadaşlıkları aşka dönüşen ikilinin Bali'den verdiği pozlar sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Irmak Ünal ve Samet Şener'den romantik kareler! Vietnam tatilinde başlayan aşk Bali'de tam gaz!

Yaklaşık 4 yıl önce oyunculuk kariyerini noktalayarak iki çocuğuyla birlikte Bali'ye yerleşen ve yaşamını burada yoga eğitmeni olarak sürdüren Irmak Ünal, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Kendisi gibi Bali'de yaşayan Samet Şener ile Vietnam tatilinde başlayan arkadaşlıkları romantik bir ilişkiye dönüşen ünlü isim, sevgilisiyle yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

Irmak Ünal ve Samet Şener'den romantik kareler! Vietnam tatilinde başlayan aşk Bali'de tam gaz!-2

"HAYAT BASİT" NOTUYLA ROMANTİK POZLAR

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan oyuncu, Bali'nin huzurlu atmosferinde sevgilisi Samet Şener ile çekildiği romantik fotoğrafları yayınladı. Birlikte geçirdikleri keyifli anları ölümsüzleştiren Ünal, paylaşımının altına "Hayat basit" notunu ekledi. Çiftin uyumu ve samimi halleri kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi görerek beğeni yağmuruna tutuldu.

Irmak Ünal ve Samet Şener'den romantik kareler! Vietnam tatilinde başlayan aşk Bali'de tam gaz!-3

AŞKLARINI BU SÖZLERLE İFADE ETMİŞLERDİ

İlişkilerini önceleri gözlerden uzak yaşayan çift, birbirleri hakkındaki samimi açıklamalarıyla da adından söz ettirmişti. Samet Şener, ilişkisinin başlangıcını ve hislerini şu sözlerle dile getirmişti:

"Bazı insanlar hayatına bir anda girer ama sanki hep oradaymış gibi hissettirir. Irmak'la aramızdaki şey tam olarak böyle. Anlatması zor, kelimelerin bazen yetmediği bir his. Tarifi zor. Yan yana olduğumuzda sadece bir anı yaşamıyoruz sanki; aynı enerjiyi, aynı huzuru, aynı duyguyu paylaşıyoruz."

Irmak Ünal ve Samet Şener'den romantik kareler! Vietnam tatilinde başlayan aşk Bali'de tam gaz!-4

"BİR ERKEĞİN SEVGİSİNİ İFADE ETMESİ CESARETTİR"

Sevgilisinin bu duygusal çıkışına kayıtsız kalmayan Irmak Ünal ise erkeklerin duygularını ifade etmesinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Erkeklerin bastırılmaya, sert olmaya, duygularını saklamaya programlandığı bir dönemde bir erkeğin sevdiği kadına sevgisini açıkça ifade edebilmesi çok güçlü bir şey. İlahi eril, duygusuz olmak için yaratılmadı. Birbirimizi iyileştiriyoruz. Birbirimizi güçlendiriyoruz. Bir erkeğin sevgisini ifade etmesi zayıflık değil, cesaret ve evrimdir."

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