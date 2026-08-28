Pelin Akil vücudundaki metal kaşıkları gösterip yardım istedi: “Aklımı kaybedeceğim”
Ünlü oyuncu Pelin Akil, metal kaşıkların vücudunda düşmeden durduğu anları kayda alıp sosyal medyadan paylaşarak yaşadığı büyük şaşkınlığı dile getirdi. Olaya anlam veremeyen Akil, takipçilerine seslenerek bu durumun nasıl gerçekleştiğine dair açıklama ve yorum istedi.
Oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile metal kaşıkların vücudunda düşmeden durduğunu gösterdi. Yaşadığı durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü oyuncu, takipçilerinden olayın nasıl gerçekleştiğine dair açıklama istedi.
KAŞIKLARIN DÜŞMEMESİ ŞAŞKINLIK YARATTI
Videoda metal kaşıkları vücuduna yerleştiren Akil, kaşıkların düşmemesi üzerine durumu takipçileriyle paylaştı. Yaşadığı olaya anlam veremediğini belirten oyuncu, bunun normal bir durum olup olmadığı konusunda sosyal medya kullanıcılarından yorum beklediğini ifade etti.
"AKLIMI KAYBEDECEĞİM ŞU AN"
Vücudunda duran kaşıkları gösteren Pelin Akil, hissettiklerini "Lütfen bana bunun bir açıklamasını yapın, ben bugün rahat uyuyayım. Tamam mı? Yani nasıl mümkün olabiliyor bu? Delireceğim, aklımı kaybedeceğim şu an." sözleriyle aktardı.
Durumun açıklamasını merak eden ünlü oyuncu, takipçilerine "Ne olur yani abartıyor muyum? Herkese olur bu, zaten normalde olan bir şey, Pelin falan der misiniz bana" diyerek seslendi.