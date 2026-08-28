Neslişah Alkoçlar'ın 12. yıl dönümü paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. İkilinin sevenleri ve yakın dostları, paylaşımın altına "Bir ömür boyu mutluluklar", "Nazar değmesin, çok yakışıyorsunuz" ve "Örnek çift maşallah" şeklinde binlerce tebrik yorumu bıraktı.

İKİ ÇOCUKLA TAÇLANAN MUTLU YUVA

Gözlerden uzak ancak bir o kadar da sıcak bir aile hayatı sürdüren ünlü çift, 2016 yılında ilk çocukları Emir Aras'ı, 2018 yılında ise kızları Alara'yı kucaklarına alarak anne-baba olma heyecanını yaşadı. Yıllara meydan okuyan evlilikleri ve çocuklarıyla sık sık ilgi odağı olan çift, magazin dünyasında imrenilerek takip ediliyor.