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Evleneli tam 12 yıl oldu! Neslişah Alkoçlar'dan Engin Altan Düzyatan'a romantik kutlama

2014 yılında nikah masasına oturan ve iki çocuklarıyla örnek bir aile hayatı sürdüren Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan çifti, evliliklerinin 12. yılını kutladı. Alkoçlar ise sosyal medya hesabında evlilik yıldönümlerine özel bir paylaşımda bulundu.

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Evleneli tam 12 yıl oldu! Neslişah Alkoçlar'dan Engin Altan Düzyatan'a romantik kutlama

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ile sosyete dünyasının tanınan ismi Neslişah Alkoçlar, mutlu birlikteliklerinde önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı. 2014 yılında nikah masasına oturan ve magazin dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında yer alan ikili, evliliklerinin 12. yılını kutladı.

Fotoğraflar: Sosyal medyaFotoğraflar: Sosyal medya

Özel hayatlarını gözlerden uzak ve huzurlu bir şekilde yaşamayı tercih eden çiftten Neslişah Alkoçlar, sosyal medya hesabından eşiyle birlikte yer aldığı romantik bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

Evleneli tam 12 yıl oldu! Neslişah Alkoçlar'dan Engin Altan Düzyatan'a romantik kutlama-3

"12 YIL, SÖZE GEREK YOK"

Alkoçlar, duygu dolu paylaşımına "12 yıl, söze gerek yok" notunu düşerek aşklarını tazeledi. Yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan ise eşinin bu jestine kayıtsız kalmayarak paylaşıma kırmızı kalp emojileriyle yanıt verdi.

Evleneli tam 12 yıl oldu! Neslişah Alkoçlar'dan Engin Altan Düzyatan'a romantik kutlama-4

SOSYAL MEDYADAN TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Neslişah Alkoçlar'ın 12. yıl dönümü paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. İkilinin sevenleri ve yakın dostları, paylaşımın altına "Bir ömür boyu mutluluklar", "Nazar değmesin, çok yakışıyorsunuz" ve "Örnek çift maşallah" şeklinde binlerce tebrik yorumu bıraktı.

Evleneli tam 12 yıl oldu! Neslişah Alkoçlar'dan Engin Altan Düzyatan'a romantik kutlama-5

İKİ ÇOCUKLA TAÇLANAN MUTLU YUVA

Gözlerden uzak ancak bir o kadar da sıcak bir aile hayatı sürdüren ünlü çift, 2016 yılında ilk çocukları Emir Aras'ı, 2018 yılında ise kızları Alara'yı kucaklarına alarak anne-baba olma heyecanını yaşadı. Yıllara meydan okuyan evlilikleri ve çocuklarıyla sık sık ilgi odağı olan çift, magazin dünyasında imrenilerek takip ediliyor.

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