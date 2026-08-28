Adnan Şenses'in hayatı film mi oluyor? Eşi Lale Şenses gönlündeki başrolleri açıkladı!

Serenay Sarıkaya

ÜNLÜ İSİMLERİN "SERENAY SARIKAYA" YARIŞI

Öte yandan, hayatının film olması durumunda kendisini Serenay Sarıkaya'nın oynamasını isteyen tek isim Lale Şenses değil. Daha önce Zerrin Özer, Kibariye, Deniz Seki ve Yonca Evcimik de biyografi filmlerinde kendilerini Sarıkaya'nın canlandırmasını istediklerini dile getirmişti. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Güllü de son röportajında "Hayatım film olursa, beni Serenay Sarıkaya oynasın" demişti. Konuyla ilgili en çok konuşulan açıklama ise türkücü Mahmut Tuncer'den gelmiş, Tuncer'in "Rol kabiliyeti çok iyi, beni oynayabilir. Makyaj falan yapılır yani" sözleri sosyal medyada uzun süre esprilere konu olmuştu.