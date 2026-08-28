Adnan Şenses'in hayatı film mi oluyor? Eşi Lale Şenses gönlündeki başrolleri açıkladı!
2013 yılında 78 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziğinin usta ismi Adnan Şenses’in eşi Lale Şenses, yıllar sonra Kuşadası’nda ortaya çıktı. Merhum sanatçının hayatının film olacağını doğrulayan Lale Şenses, Adnan Şenses'i Kenan İmirzalıoğlu'nun, kendisini ise Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını istediğini söyledi.
Türk sanat müziğinin unutulmaz seslerinden Adnan Şenses'in hayatı sinema filmi oluyor. 25 Aralık 2013 tarihinde 78 yaşında aramızdan ayrılan usta sanatçının eşi Lale Şenses, uzun bir aradan sonra Kuşadası'nda görüntülendi ve film projesine dair heyecan uyandıran açıklamalarda bulundu.
KUŞADASI'NDA YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI
Eşinin vefatının ardından gözlerden uzak ve sakin bir yaşam sürmeyi tercih ederek Kuşadası'na yerleşen Lale Şenses, merhum eşi Adnan Şenses'in hayatının beyazperdeye taşınacağı yönündeki iddiaları "Evet, olacak" diyerek ilk kez doğruladı. Henüz oyuncu kadrosunun netleşmediğini belirten Şenses, hayalindeki oyuncu tercihlerini de paylaştı.
Film projesinde eşini Kenan İmirzalıoğlu'nun, kendisini ise Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını istediğini belirterek, "Çok güzel olur" ifadelerini kullandı.
ÜNLÜ İSİMLERİN "SERENAY SARIKAYA" YARIŞI
Öte yandan, hayatının film olması durumunda kendisini Serenay Sarıkaya'nın oynamasını isteyen tek isim Lale Şenses değil. Daha önce Zerrin Özer, Kibariye, Deniz Seki ve Yonca Evcimik de biyografi filmlerinde kendilerini Sarıkaya'nın canlandırmasını istediklerini dile getirmişti. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Güllü de son röportajında "Hayatım film olursa, beni Serenay Sarıkaya oynasın" demişti. Konuyla ilgili en çok konuşulan açıklama ise türkücü Mahmut Tuncer'den gelmiş, Tuncer'in "Rol kabiliyeti çok iyi, beni oynayabilir. Makyaj falan yapılır yani" sözleri sosyal medyada uzun süre esprilere konu olmuştu.