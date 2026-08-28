Burak Kut 53. yaşında ailesiyle kutlama yaptı: Kızı Aden güzelliğiyle dikkat çekti

"BEN YİNE AYNI BEN"

Yeni yaşına girmesi vesilesiyle sevenlerine de seslenen Burak Kut, elinde beyaz gülle çekilen fotoğrafını paylaştı.

Takipçilerine ve sevenlerine teşekkür eden ünlü isim, "Ben, aynı ben. Sevildikçe sevinen... Birbirinden güzel doğum günü tebrikleri ve iyi dilekleriniz için sonsuz teşekkürler. Bir diliyorsanız, bin sizin olsun... Yeni yaşımda, sadık takipçilerim ve gerçek sevenlerimle daha çok bir araya gelerek, aşk, müzik, eğlence dolu konserlerde görüşmeyi diliyorum... Bugünleri yaşatan Allah'a şükrederek, yoluma devam ediyorum... Sizleri seviyorum..." mesajını yayınladı.