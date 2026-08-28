Burak Kut 53. yaşında ailesiyle kutlama yaptı: Kızı Aden güzelliğiyle dikkat çekti
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Burak Kut, 53. yaş gününü eşi Cansen Yeni ve kızı Aden Kut ile birlikte kutladı. Kutlamada babasına sarılarak poz veren ve sosyal medyada paylaşım yapan kızı Aden, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Burak Kut, 53. yaş gününü ailesiyle birlikte kutladı. 27 Ağustos 1973 doğumlu ünlü sanatçı, yeni yaşını eşi Cansen Yeni ve kızı Aden Kut'un yanında karşıladı.
KIZI ADEN GÜZELLİĞİYLE İLGİ ODAĞI OLDU
Kutlamanın en çok konuşulan detaylarından biri Burak Kut'un kızı Aden oldu. Babasının 53. yaş gününde ona sarılarak poz veren Aden Kut, güzelliğiyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Aden Kut, babasıyla çekildiği siyah beyaz kareyi "Happy birthday i love u" notuyla paylaştı.
BURAK KUT'TAN KIZINA YANIT
Kızının jestine kayıtsız kalmayan ünlü şarkıcı, Aden'in paylaşımını kendi sosyal medya hesabının hikaye bölümüne taşıdı. Burak Kut, kızının mesajına "love you too!" yanıtını vererek üzerine "Canım kızım" notunu ekledi.
MUMLARI EŞİ VE KIZIYLA ÜFLEDİ
2011 yılında Cansen Yeni ile dünyaevine giren sanatçı, doğum günü pastasının mumlarını da ailesiyle birlikte üfledi. Eşi Cansen Yeni ve kızı Aden'in yanında yer aldığı kareler takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.
"BEN YİNE AYNI BEN"
Yeni yaşına girmesi vesilesiyle sevenlerine de seslenen Burak Kut, elinde beyaz gülle çekilen fotoğrafını paylaştı.
Takipçilerine ve sevenlerine teşekkür eden ünlü isim, "Ben, aynı ben. Sevildikçe sevinen... Birbirinden güzel doğum günü tebrikleri ve iyi dilekleriniz için sonsuz teşekkürler. Bir diliyorsanız, bin sizin olsun... Yeni yaşımda, sadık takipçilerim ve gerçek sevenlerimle daha çok bir araya gelerek, aşk, müzik, eğlence dolu konserlerde görüşmeyi diliyorum... Bugünleri yaşatan Allah'a şükrederek, yoluma devam ediyorum... Sizleri seviyorum..." mesajını yayınladı.