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Burak Kut 53. yaşında ailesiyle kutlama yaptı: Kızı Aden güzelliğiyle dikkat çekti

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Burak Kut, 53. yaş gününü eşi Cansen Yeni ve kızı Aden Kut ile birlikte kutladı. Kutlamada babasına sarılarak poz veren ve sosyal medyada paylaşım yapan kızı Aden, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

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Burak Kut 53. yaşında ailesiyle kutlama yaptı: Kızı Aden güzelliğiyle dikkat çekti

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Burak Kut, 53. yaş gününü ailesiyle birlikte kutladı. 27 Ağustos 1973 doğumlu ünlü sanatçı, yeni yaşını eşi Cansen Yeni ve kızı Aden Kut'un yanında karşıladı.

Burak Kut.Burak Kut.

KIZI ADEN GÜZELLİĞİYLE İLGİ ODAĞI OLDU

Kutlamanın en çok konuşulan detaylarından biri Burak Kut'un kızı Aden oldu. Babasının 53. yaş gününde ona sarılarak poz veren Aden Kut, güzelliğiyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Aden Kut, babasıyla çekildiği siyah beyaz kareyi "Happy birthday i love u" notuyla paylaştı.

Burak Kut ve kızı Aden Kut. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)Burak Kut ve kızı Aden Kut. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

BURAK KUT'TAN KIZINA YANIT

Kızının jestine kayıtsız kalmayan ünlü şarkıcı, Aden'in paylaşımını kendi sosyal medya hesabının hikaye bölümüne taşıdı. Burak Kut, kızının mesajına "love you too!" yanıtını vererek üzerine "Canım kızım" notunu ekledi.

Burak Kut 53. yaş gününü ailesiyle birlikte kutladı.Burak Kut 53. yaş gününü ailesiyle birlikte kutladı.

MUMLARI EŞİ VE KIZIYLA ÜFLEDİ

2011 yılında Cansen Yeni ile dünyaevine giren sanatçı, doğum günü pastasının mumlarını da ailesiyle birlikte üfledi. Eşi Cansen Yeni ve kızı Aden'in yanında yer aldığı kareler takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

Burak Kut 53. yaşında ailesiyle kutlama yaptı: Kızı Aden güzelliğiyle dikkat çekti-5

"BEN YİNE AYNI BEN"

Yeni yaşına girmesi vesilesiyle sevenlerine de seslenen Burak Kut, elinde beyaz gülle çekilen fotoğrafını paylaştı.

Takipçilerine ve sevenlerine teşekkür eden ünlü isim, "Ben, aynı ben. Sevildikçe sevinen... Birbirinden güzel doğum günü tebrikleri ve iyi dilekleriniz için sonsuz teşekkürler. Bir diliyorsanız, bin sizin olsun... Yeni yaşımda, sadık takipçilerim ve gerçek sevenlerimle daha çok bir araya gelerek, aşk, müzik, eğlence dolu konserlerde görüşmeyi diliyorum... Bugünleri yaşatan Allah'a şükrederek, yoluma devam ediyorum... Sizleri seviyorum..." mesajını yayınladı.

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