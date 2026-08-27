Gökhan Türkmen konserinde daha önce yaşanmamış olay: Üst üste 9 evlilik teklifi!

Konserdeki romantik anlar ve evlilik teklifleri, ünlü şarkıcının kendi özel hayatını ve aşk hikayesini de yeniden merak konusu yaptı. 2014 yılında Sinem Aksoy ile nikah masasına oturan Gökhan Türkmen, eşine olan duygularını lise yıllarından itibaren uzun süre gizlediğini şu sözlerle itiraf etmişti:

Sinem Türkmen ise lise yıllarındaki sıra arkadaşlıklarını ve aralarındaki bağın nasıl güçlendiğini şu ifadelerle anlatmıştı:

"Gökhan'la aynı lisede sıra arkadaşıydık. Ders sırasında çok sıkıldığımız anlarda birbirimize küçük notlar yazar, kendi aramızda haberleşirdik. 'Hafta sonu ne yaptın?' filan gibi şeyler... Sonra o notlar bize yetmemeye başladı. Dedik ki, acaba bir defter mi tutsak? Böylece defter tutma olayı başladı. En yakın arkadaşınla günlüğünü paylaştığını düşün, tam da öyle bir şeydi. Defter bir hafta sonu bende kalıyordu, öteki hafta sonu Gökhan'da..."