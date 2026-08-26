Sakiler grubu müzik yolculuğunu noktaladı: Gitaristi Yücel Girgin'den duygusal açıklama
"Dünyadan Uzak" yorumuyla milyonların gönlünde taht kuran Sakiler grubundan üzen haber geldi. Grubun gitaristi Yücel Girgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Sakiler dönemi misyonunu tamamladı" diyerek grubun resmen dağıldığını duyurdu.
Pinhani'ye ait "Dünyadan Uzak" şarkısını kendilerine özgü tarzlarıyla yorumlayarak geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Sakiler Grubu'ndan sevenlerini üzen bir haber geldi.
AYRILIĞI SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI
Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan grubun gitaristi ve müzisyen Yücel Girgin, grubun bugüne kadar elde ettiği başarının tesadüf olmadığını vurgularken, Sakiler'in müzikal yolculuğunun artık tamamlandığını ifade etti.
Yücel Girgin paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"Başarı asla bir tesadüf olmadı; doğru zamanda, doğru duyguya inanmanın bir tasarımıydı. Sakiler dönemi, ardında harika şarkılar ve unutulmaz anılar bırakarak kendi misyonunu tamamladı."
"ŞİMDİ BİRAZ DURMA İZLEME VE DİNLEME ZAMANI"
Girgin, kendilerini yıllar boyunca destekleyen dinleyicilere teşekkür ederken bundan sonraki dönemde yeni projelere yöneleceğinin de sinyalini verdi.
Ünlü müzisyen açıklamasının devamında şunları söyledi:
"Bu güzel yolculukta yanımızda olan herkese teşekkür ederim. Şimdi biraz durma, izleme ve dinleme zamanı. İnsanların ruhundaki o en güçlü duyguyu yeniden yakalamak ve zekanın müziğe yön verdiği yeni projelerde buluşmak üzere, yakında görüşürüz. Saygılar."
SEVENLERİNDEN MESAJ YAĞDI
Sakiler'in müzik yolculuğunun sona erdiğinin açıklanması, grubun hayranlarını üzdü. Ayrılık haberinin ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, grubun şarkılarıyla ilgili anılarını paylaşırken Sakiler üyelerine bundan sonraki kariyerlerinde başarı diledi.
Özellikle "Dünyadan Uzak" yorumuyla büyük çıkış yakalayan grup, kendilerine özgü müzik tarzıyla kısa sürede milyonlarca dinleyiciye ulaşmış ve son yılların dikkat çeken müzik gruplarından biri haline gelmişti.