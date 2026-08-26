Sakiler grubu müzik yolculuğunu noktaladı: Gitaristi Yücel Girgin'den duygusal açıklama

Pinhani'ye ait "Dünyadan Uzak" şarkısını kendilerine özgü tarzlarıyla yorumlayarak geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Sakiler Grubu'ndan sevenlerini üzen bir haber geldi.

Yücel Girgin'in sosyal medya açıklaması (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

AYRILIĞI SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan grubun gitaristi ve müzisyen Yücel Girgin, grubun bugüne kadar elde ettiği başarının tesadüf olmadığını vurgularken, Sakiler'in müzikal yolculuğunun artık tamamlandığını ifade etti.

Yücel Girgin paylaşımında şu sözlere yer verdi: