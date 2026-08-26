Bikinili Hülya Avşar hortumu kapıp 14 yıllık yardımcısını ıslattı! O anlar viral oldu
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, bikinili haliyle bahçeye çıkıp 14 yıldır yanında çalışan yardımcısı Şerife ile ellerine hortum alarak su savaşı yaptı. Çocuklar gibi eğlendiği anları paylaşan Avşar, "14 yıllık yardımcım Şerife ile geldiğimiz nokta" notuyla sosyal medyayı salladı.
Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımla takipçilerinin yüzünü güldürdü.
"14 YILLIK YARDIMCIM İLE GELDİĞİMİZ NOKTA"
Ünlü sanatçı, 14 yıldır yanında çalışan yardımcısı Şerife ile hortumla birbirlerini ıslattıkları anları takipçileriyle paylaştı.
Sıcak havanın tadını çıkaran Avşar ve Şerife, bahçede adeta çocuklar gibi eğlendi. Ellerindeki hortumla birbirlerini ıslatan ikilinin samimi ve neşeli halleri dikkat çekerken, Avşar o anları "14 yıllık yardımcım Şerife ile geldiğimiz nokta." notuyla yayınladı.Hülya Avşar ve yardımcısı Şerife'den bahçede su savaşı!
SAMİMİ ANLAR DİKKAT ÇEKTİ
Kısa sürede sosyal medyada ilgi gören görüntülerde Hülya Avşar'ın çalışanıyla kurduğu samimi ilişki de takipçilerin dikkatinden kaçmadı.
İkilinin kahkahalar eşliğinde birbirlerini ıslattığı görüntülere çok sayıda yorum geldi.
DOĞAL TAVIRLARINA YORUM YAĞDI
Özellikle ünlü sanatçının doğal tavırları ve çalışanıyla olan yakınlığı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.
Paylaşımın altında Hülya Avşar için "Egosuz, mis gibi biri", "Çok tatlı, çalışanlarına her zaman samimi" ve "Aralarındaki enerji çok güzel" şeklinde yorumlar yapıldı.