Bikinili Hülya Avşar hortumu kapıp 14 yıllık yardımcısını ıslattı! O anlar viral oldu

DOĞAL TAVIRLARINA YORUM YAĞDI

Özellikle ünlü sanatçının doğal tavırları ve çalışanıyla olan yakınlığı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Paylaşımın altında Hülya Avşar için "Egosuz, mis gibi biri", "Çok tatlı, çalışanlarına her zaman samimi" ve "Aralarındaki enerji çok güzel" şeklinde yorumlar yapıldı.