Milano yakınlarında hizmet veren Villa Re Noir isimli mekanın sınırları zorlayan eğlence anlayışı Türk işletmecilerin radarına girdi. Sabah gazetesinden Gökhan Gökduman'ın haberine göre, dev havuzların içerisine yerleştirilen masalarda müşteriler yemek yerken, suyun altında deniz kızı kostümlü kadınlar yüzüyor. Gece saatlerinde ise alkolün sınır tanımadığı mekanda akrobasi şovları ve havai fişekler eşliğinde sıra dışı partiler düzenleniyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

İTALYANLAR SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Çılgın partileriyle tanınan işletme, İtalyan kamuoyunun sert eleştirilerine maruz kaldı. Yerel halk ve sosyal medya kullanıcıları mekanı "Tam görgüsüzlere göre" ve "Kadın gururunun ayaklar altına alındığı yer" ifadeleriyle hedef aldı. Çoğu kişi bu ortamı ağır bir "zengin şımarıklığı" ve kontrolden çıkmış bir görgüsüzlük olarak tanımladı.