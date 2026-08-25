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İtalya'da tartışma yaratan gece kulübü konsepti Türkiye'ye geliyor: İstanbul ve Bodrum için görüşmeler başladı

İtalya'da tepkilerin odak noktası olan olaylı gece kulübü konsepti Türkiye'ye getirilmek üzere harekete geçildi. İtalyan halkının "zengin şımarıklığı" olarak nitelendirdiği şovların yakında İstanbul ve Bodrum'da uygulanması planlanıyor.

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İtalya'da tartışma yaratan gece kulübü konsepti Türkiye'ye geliyor: İstanbul ve Bodrum için görüşmeler başladı

Milano yakınlarında hizmet veren Villa Re Noir isimli mekanın sınırları zorlayan eğlence anlayışı Türk işletmecilerin radarına girdi. Sabah gazetesinden Gökhan Gökduman'ın haberine göre, dev havuzların içerisine yerleştirilen masalarda müşteriler yemek yerken, suyun altında deniz kızı kostümlü kadınlar yüzüyor. Gece saatlerinde ise alkolün sınır tanımadığı mekanda akrobasi şovları ve havai fişekler eşliğinde sıra dışı partiler düzenleniyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

İTALYANLAR SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Çılgın partileriyle tanınan işletme, İtalyan kamuoyunun sert eleştirilerine maruz kaldı. Yerel halk ve sosyal medya kullanıcıları mekanı "Tam görgüsüzlere göre" ve "Kadın gururunun ayaklar altına alındığı yer" ifadeleriyle hedef aldı. Çoğu kişi bu ortamı ağır bir "zengin şımarıklığı" ve kontrolden çıkmış bir görgüsüzlük olarak tanımladı.

İtalya'da tartışma yaratan gece kulübü konsepti Türkiye'ye geliyor: İstanbul ve Bodrum için görüşmeler başladı-3

İSTANBUL VE BODRUM İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Türk turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği belirtilen bu marjinal konsept için ünlü gece kulübü işletmecileri kolları sıvadı. İtalya'daki mekanın konseptini ülkemize getirmek adına görüşmelerin yürütüldüğü öğrenildi.

İtalya'da tartışma yaratan gece kulübü konsepti Türkiye'ye geliyor: İstanbul ve Bodrum için görüşmeler başladı-4

Sınırları zorlayan bu eğlence anlayışının İstanbul ve Bodrum'a taşınması halinde benzer tartışmaların Türkiye'de de patlak vermesi bekleniyor.

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