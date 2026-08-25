Bodrum plajında lahmacun fiyatı ağızları açık bıraktı! İlkay Gündoğan'ın eşi Sara paylaştı

TAKVİM'den Gökhan Kaya'nın haberine göre; Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, Bodrum'da gittiği lüks bir plajda şezlong keyfi yaparken kendi kadrajına yansıyan kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

Masasındaki lahmacun, peynir ve salata tabağını "I'm a lahmacun girl" (Ben bir lahmacun kızıyım) notuyla Instagram hikayesine taşıyan ünlü model, Ege'nin mavi sularına karşı geleneksel lezzetin tadını çıkardı.

Bodrum'un tek bir adeti 2 bin 500 TL'yi bulan astronomik fiyatlı meşhur lahmacun furyasına Sara Gündoğan da dahil oldu. Lüks tutkusuyla tanınan ünlü model, bu popüler plaj menüsünü bizzat tecrübe etti.

Gün boyu güneşin ve denizin keyfini süren güzel yenge, lüks plajda verdiği bu neşeli kareyle tatil repertuarına renkli bir anı daha ekledi.