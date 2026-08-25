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Bodrum plajında lahmacun fiyatı ağızları açık bıraktı! İlkay Gündoğan'ın eşi Sara paylaştı

Galatasaraylı futbolcu İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, Bodrum'daki lüks bir plajda fiyatı 2 bin 500 TL'ye satılan lahmacunu yerken çekilen karesini sosyal medyada paylaştı. Ünlü modelin "Ben bir lahmacun kızıyım" notunu düştüğü paylaşım kısa sürede dikkat çekti.

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Bodrum plajında lahmacun fiyatı ağızları açık bıraktı! İlkay Gündoğan'ın eşi Sara paylaştı

TAKVİM'den Gökhan Kaya'nın haberine göre; Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, Bodrum'da gittiği lüks bir plajda şezlong keyfi yaparken kendi kadrajına yansıyan kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Masasındaki lahmacun, peynir ve salata tabağını "I'm a lahmacun girl" (Ben bir lahmacun kızıyım) notuyla Instagram hikayesine taşıyan ünlü model, Ege'nin mavi sularına karşı geleneksel lezzetin tadını çıkardı.

Bodrum'un tek bir adeti 2 bin 500 TL'yi bulan astronomik fiyatlı meşhur lahmacun furyasına Sara Gündoğan da dahil oldu. Lüks tutkusuyla tanınan ünlü model, bu popüler plaj menüsünü bizzat tecrübe etti.Bodrum'un tek bir adeti 2 bin 500 TL'yi bulan astronomik fiyatlı meşhur lahmacun furyasına Sara Gündoğan da dahil oldu. Lüks tutkusuyla tanınan ünlü model, bu popüler plaj menüsünü bizzat tecrübe etti.

Gün boyu güneşin ve denizin keyfini süren güzel yenge, lüks plajda verdiği bu neşeli kareyle tatil repertuarına renkli bir anı daha ekledi.

Bodrum plajında lahmacun fiyatı ağızları açık bıraktı! İlkay Gündoğan'ın eşi Sara paylaştı-4

LÜKS TUTKUNU

Söz konusu lüks plajlarda ve seçkin işletmelerde bu sezon tek bir lahmacunun fiyatı tam 2 bin 500 TL seviyesinde bulunuyor. Giriş ücretlerinin, locaların ve harcama limitlerinin oldukça yüksek rakamlara ulaştığı bu sosyetik mekanda mola veren sarı-kırmızılı camianın yengesi, popüler menü tercihini kendi tarzıyla gözler önüne serdi. Her zaman lüks tutkusuyla dikkat çeken Gündoğan, Bodrum'un meşhur plaj ritüelini bizzat tecrübe etmiş oldu.

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