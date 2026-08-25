Bodrum plajında lahmacun fiyatı ağızları açık bıraktı! İlkay Gündoğan'ın eşi Sara paylaştı
Galatasaraylı futbolcu İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, Bodrum'daki lüks bir plajda fiyatı 2 bin 500 TL'ye satılan lahmacunu yerken çekilen karesini sosyal medyada paylaştı. Ünlü modelin "Ben bir lahmacun kızıyım" notunu düştüğü paylaşım kısa sürede dikkat çekti.
TAKVİM'den Gökhan Kaya'nın haberine göre; Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, Bodrum'da gittiği lüks bir plajda şezlong keyfi yaparken kendi kadrajına yansıyan kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.
Masasındaki lahmacun, peynir ve salata tabağını "I'm a lahmacun girl" (Ben bir lahmacun kızıyım) notuyla Instagram hikayesine taşıyan ünlü model, Ege'nin mavi sularına karşı geleneksel lezzetin tadını çıkardı.
Gün boyu güneşin ve denizin keyfini süren güzel yenge, lüks plajda verdiği bu neşeli kareyle tatil repertuarına renkli bir anı daha ekledi.
LÜKS TUTKUNU
Söz konusu lüks plajlarda ve seçkin işletmelerde bu sezon tek bir lahmacunun fiyatı tam 2 bin 500 TL seviyesinde bulunuyor. Giriş ücretlerinin, locaların ve harcama limitlerinin oldukça yüksek rakamlara ulaştığı bu sosyetik mekanda mola veren sarı-kırmızılı camianın yengesi, popüler menü tercihini kendi tarzıyla gözler önüne serdi. Her zaman lüks tutkusuyla dikkat çeken Gündoğan, Bodrum'un meşhur plaj ritüelini bizzat tecrübe etmiş oldu.