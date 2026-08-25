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Kim bu gizemli zenginler? Bodrum’daki sosyetik kavga sonrası bilmece büyüyor

TAKVİM Gazetesi yazarı Ufuk Özcan'ın gündeme getirdiği Bodrum Zuma'daki 100 kişilik kavganın yankıları sürüyor. Arbedede 1,5 milyon liralık Hermes çantası parçalanan sosyetik güzel ile Rolex Daytona saati kullanılamaz hale gelen ünlü futbolcunun yeğeninin kim olduğu tartışılıyor.

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Kim bu gizemli zenginler? Bodrum’daki sosyetik kavga sonrası bilmece büyüyor

TAKVİM Gazetesi yazarı Ufuk Özcan'ın Bodrum Zuma'daki 100 kişilik kavgayı ve ortaya çıkan dev maddi zararı kaleme aldığı 'Bodrum'da Lüks Skandal' başlıklı yazısı magazin dünyasına bomba gibi düştü.

Bodrum’da lüks skandal

Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.

Yazının ardından internet alemi adeta koca bir dedektiflik bürosuna döndü. Şimdi herkes tek bir sorunun peşinde: 1,5 milyon liralık Hermes çantası parçalanan o sosyetik güzel ve Rolex Daytona saati arbedede ezilen ünlü futbolcunun yeğeni kim?

Kim bu gizemli zenginler? Bodrum’daki sosyetik kavga sonrası bilmece büyüyor-3

HERKES BİRBİRİNE SORUYOR

Haberin ardından sosyal medyada adeta tahmin yarışları başladı. Kullanıcılar, cemiyet hayatından isimlerin son paylaşımlarını mercek altına alarak hasarlı çantanın sahibini bulmaya çalışıyor. Spor camiası ise üç büyük kulüpten birinde forma giymiş, yeğenine Rolex verecek kadar cömert olan o efsane futbolcunun kim olduğunu tartışıyor.

Kavgada milyonluk eşyaları zarar gören bu gizemli isimlerin kim olduğu merakı katlanarak büyürken, kulislerde iddialar ve tahminler havada uçuşmaya devam ediyor.

Kim bu gizemli zenginler? Bodrum’daki sosyetik kavga sonrası bilmece büyüyor-4

BODRUM'DAKİ SOSYETİK KAVGA HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Bodrum Zuma'daki kavgada hangi lüks eşyalar zarar gördü?
Kavga esnasında sosyetik bir güzele ait 1,5 milyon lira değerindeki Hermes çanta parçalandı, ünlü bir futbolcunun yeğenine ait Rolex Daytona marka saat ise arbede esnasında ezilerek kullanılmaz hale geldi.
Gündemi sarsan bu skandalı ilk kim kaleme aldı?
Sosyetik mekanındaki dev kavgayı ve yaşanan lüks zararı TAKVİM Gazetesi yazarı Ufuk Özcan "Bodrum'da Lüks Skandal" başlıklı yazısıyla gündeme taşıdı.
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