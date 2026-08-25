Kim bu gizemli zenginler? Bodrum’daki sosyetik kavga sonrası bilmece büyüyor
TAKVİM Gazetesi yazarı Ufuk Özcan'ın gündeme getirdiği Bodrum Zuma'daki 100 kişilik kavganın yankıları sürüyor. Arbedede 1,5 milyon liralık Hermes çantası parçalanan sosyetik güzel ile Rolex Daytona saati kullanılamaz hale gelen ünlü futbolcunun yeğeninin kim olduğu tartışılıyor.
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TAKVİM Gazetesi yazarı Ufuk Özcan'ın Bodrum Zuma'daki 100 kişilik kavgayı ve ortaya çıkan dev maddi zararı kaleme aldığı 'Bodrum'da Lüks Skandal' başlıklı yazısı magazin dünyasına bomba gibi düştü.
HERKES BİRBİRİNE SORUYOR
Haberin ardından sosyal medyada adeta tahmin yarışları başladı. Kullanıcılar, cemiyet hayatından isimlerin son paylaşımlarını mercek altına alarak hasarlı çantanın sahibini bulmaya çalışıyor. Spor camiası ise üç büyük kulüpten birinde forma giymiş, yeğenine Rolex verecek kadar cömert olan o efsane futbolcunun kim olduğunu tartışıyor.
Kavgada milyonluk eşyaları zarar gören bu gizemli isimlerin kim olduğu merakı katlanarak büyürken, kulislerde iddialar ve tahminler havada uçuşmaya devam ediyor.
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