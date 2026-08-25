Bülent Ersoy'dan Kuşadası konserinde seyirciye küfür... "Saat kaç" sorusu çıldırttı

TEPKİLERİ BASTIRMAK İÇİN YÜKSEK SESLİ MÜZİK AÇILDI

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı belirlenen konser alanına girişlerin başlamasıyla sorunların sona ereceği düşünülürken, seyirciler içeride uzun süre Bülent Ersoy'un sahneye çıkmasını bekledi.

İçerideki bekleyişin yaklaşık 30 dakika sürmesi üzerine seyirciler alkışlarla durumu protesto etmeye başladı.

Önce orkestra sahneye çıkarak müzik yaptı.

Ardından yüksek sesli müzik açılması, yükselen tepkilerin bastırılmaya çalışıldığı şeklinde yorumlandı.

Bülent Ersoy ise çalınan parçanın ortasında sahneye çıktı.

Yaklaşık 3.000 kişinin katıldığı etkinlikte, kapıda saatlerce bekleyen vatandaşlar arasında arbede yaşandı.

'5 DOKTORLA GELDİM' DEDİ KÜFRÜ BASTI

Gecenin en çok tepki çeken anı, Bülent Ersoy ile gecikmeye tepki gösteren bir seyirci arasında yaşandı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bir izleyicinin "Saat kaç?" sorusu üzerine Bülent Ersoy önce saygıdan söz etti.

Oldukça öfkeli ve gergin görünen Ersoy, "Konsere 5 doktorla geldim, doktorlar arkada beni bekliyor." diye konuştu.

Ersoy, "Hasta hasta çıktım ben buraya. Siz saygıdan ne anlarsınız be. Saygımdan çıktım buraya, insanlar gelmişler, ayıp olur diye. Defol git. Lanet olsun ya" ifadelerini kullandı.

Sebebi bilinmeyen şekilde konuşmakta zorlandığı gözlemlenen şarkıcının, kendisini dinlemeye gelen hayranına küfürle cevap vermesi herkesi şaşırttı.

Bir şahsın "Seyirciye saygı" ifadesine sinirlenen Ersoy, "S.. ulan ordan" dedi.

Bülent Ersoy'un binlerce kişinin önünde kullandığı küfürlü ifadeler, salondaki tepkilerin daha da artmasına neden oldu.

Bülent Ersoy, sahnede kendisini protesto eden dinleyiciye küfür etti

BÜLENT ERSOY'DAN AÇIKLAMA

Yaşananlarla tepki toplayan Bülent Ersoy, sosyal medya hesabında o güne ilişkin uzun bir açıklama yayınladı. Konser öncesinde rahatsızlandığını belirterek "Tir tir titreyerek sahneye çıktım. Sizler bilet almış, vefa göstermiş ve beni dinlemek için üç bin kişi gelmişken, o gece hayal kırıklığı yaşamamanız adına sağlığımı hiçe sayarak tüm riskleri göze aldım" dedi.

Bülent Ersoy, kendisine tepki gösteren seyirciye verdiği cevabın arkasında olduğunu da açıkça ifade etti:

"Konser alanında sağlık problemlerim dolayısıyla serum aldığım için gecikeceğim anons edilmesine rağmen 'Saat kaç oldu, farkında mısın?' diyen bir kişiye verdiğim cevap bir saygısızlık değil, haddini bilmeyene haddini bildirmek değil midir?"