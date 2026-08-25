Bülent Ersoy'dan Kuşadası konserinde seyirciye küfür... "Saat kaç" sorusu çıldırttı
Bülent Ersoy’un Kuşadası konseri, teknik sorunlar ve organizasyon eksiklikleri gölgesinde tam bir kaosa sahne oldu. Jeneratör arızası yüzünden kapıda kalan yüzlerce kişi duruma isyan ederken, içeride devam eden bekleyiş seyircinin sabrını taşırdı. Sahneye oldukça öfkeli çıkan Ersoy, gecikmeyi protesto eden dinleyicisine herkesin gözü önünde küfür etti. Görüntüler kısa sürede gündem olurken Ersoy'dan ilk açıklama sosyal medya üzerinden geldi.
Kuşadası AVM amfiteatrda 23 Ağustos akşamı gerçekleştirilen organizasyon, teknik aksaklıklar yüzünden 1,5 saat geç başladı.
Kapıda bekleyen yaklaşık 3 bin kişi duruma isyan ederken, sahneye gergin çıkan Bülent Ersoy, gecikmeyi protesto eden bir hayranına ağır küfürler etti.
Olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.
JENERATÖR ARIZASI İZDİHAMA YOL AÇTI
Saat 21.00'de başlaması planlanan konser, jeneratörde meydana gelen arıza sebebiyle ancak 22.30 sıralarında başlayabildi.
Konser öncesinde aralarında yaşlıların bulunduğu yüzlerce kişi, alanın dışında uzun süre ayakta beklemek zorunda kaldı.
İlan edilen başlangıç saati geçmesine rağmen seyirci girişleri gerçekleştirilemedi.
Bekleyiş süresince vatandaşlara yeterli bilgilendirme yapılmaması, giriş bölümündeki yoğunluğu artırdı.
KONSER DEĞİL KAOS
Sıra düzeninin tamamen bozulmasıyla sonradan gelen bazı kişilerin öne geçmeye çalışması, vatandaşlar arasında tartışmalara zemin hazırladı.
Saatlerce bekleyen seyirciler, kalabalığın yönetilemediğini belirterek organizasyon yetkililerine tepki gösterdi.
Amfiteatr önünde yaşananlar, kontrollü konser girişinden çok kaos ortamını andırdı.
TEPKİLERİ BASTIRMAK İÇİN YÜKSEK SESLİ MÜZİK AÇILDI
Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı belirlenen konser alanına girişlerin başlamasıyla sorunların sona ereceği düşünülürken, seyirciler içeride uzun süre Bülent Ersoy'un sahneye çıkmasını bekledi.
İçerideki bekleyişin yaklaşık 30 dakika sürmesi üzerine seyirciler alkışlarla durumu protesto etmeye başladı.
Önce orkestra sahneye çıkarak müzik yaptı.
Ardından yüksek sesli müzik açılması, yükselen tepkilerin bastırılmaya çalışıldığı şeklinde yorumlandı.
Bülent Ersoy ise çalınan parçanın ortasında sahneye çıktı.
'5 DOKTORLA GELDİM' DEDİ KÜFRÜ BASTI
Gecenin en çok tepki çeken anı, Bülent Ersoy ile gecikmeye tepki gösteren bir seyirci arasında yaşandı.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bir izleyicinin "Saat kaç?" sorusu üzerine Bülent Ersoy önce saygıdan söz etti.
Oldukça öfkeli ve gergin görünen Ersoy, "Konsere 5 doktorla geldim, doktorlar arkada beni bekliyor." diye konuştu.
Ersoy, "Hasta hasta çıktım ben buraya. Siz saygıdan ne anlarsınız be. Saygımdan çıktım buraya, insanlar gelmişler, ayıp olur diye. Defol git. Lanet olsun ya" ifadelerini kullandı.
Sebebi bilinmeyen şekilde konuşmakta zorlandığı gözlemlenen şarkıcının, kendisini dinlemeye gelen hayranına küfürle cevap vermesi herkesi şaşırttı.
Bir şahsın "Seyirciye saygı" ifadesine sinirlenen Ersoy, "S.. ulan ordan" dedi.
Bülent Ersoy'un binlerce kişinin önünde kullandığı küfürlü ifadeler, salondaki tepkilerin daha da artmasına neden oldu.
BÜLENT ERSOY'DAN AÇIKLAMA
Yaşananlarla tepki toplayan Bülent Ersoy, sosyal medya hesabında o güne ilişkin uzun bir açıklama yayınladı. Konser öncesinde rahatsızlandığını belirterek "Tir tir titreyerek sahneye çıktım. Sizler bilet almış, vefa göstermiş ve beni dinlemek için üç bin kişi gelmişken, o gece hayal kırıklığı yaşamamanız adına sağlığımı hiçe sayarak tüm riskleri göze aldım" dedi.
Bülent Ersoy, kendisine tepki gösteren seyirciye verdiği cevabın arkasında olduğunu da açıkça ifade etti:
"Konser alanında sağlık problemlerim dolayısıyla serum aldığım için gecikeceğim anons edilmesine rağmen 'Saat kaç oldu, farkında mısın?' diyen bir kişiye verdiğim cevap bir saygısızlık değil, haddini bilmeyene haddini bildirmek değil midir?"