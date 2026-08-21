"Prenses gibi" notuyla paylaştı: Su Burcu Yazgı Coşkun yeni tarzıyla gündem oldu

Dizisinin final yapmasının ardından dinlenme moduna geçen 21 yaşındaki oyuncu, yeni imajı ve tarzıyla kamera karşısına geçti.

Fotoğraflar Su Burcu Yazgı Coşkun'un sosyal medya hesabından alınmıştır.

Kıvırcık saçları ve dikkat çeken kombiniyle peş peşe pozlar veren Coşkun, bu kareleri sosyal medya hesabından "Prenses gibi" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.