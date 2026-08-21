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"Prenses gibi" notuyla paylaştı: Su Burcu Yazgı Coşkun yeni tarzıyla gündem oldu

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Asiye karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve son olarak Burak Deniz ile Bir Gece Masalı dizisinde başrolü paylaşan Su Burcu Yazgı Coşkun, ekranlara verdiği kısa arada sosyal medyanın gündemine oturdu.

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"Prenses gibi" notuyla paylaştı: Su Burcu Yazgı Coşkun yeni tarzıyla gündem oldu

Dizisinin final yapmasının ardından dinlenme moduna geçen 21 yaşındaki oyuncu, yeni imajı ve tarzıyla kamera karşısına geçti.

Fotoğraflar Su Burcu Yazgı Coşkun'un sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraflar Su Burcu Yazgı Coşkun'un sosyal medya hesabından alınmıştır.

Kıvırcık saçları ve dikkat çeken kombiniyle peş peşe pozlar veren Coşkun, bu kareleri sosyal medya hesabından "Prenses gibi" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

"Prenses gibi" notuyla paylaştı: Su Burcu Yazgı Coşkun yeni tarzıyla gündem oldu-3

KISA SÜREDE BEĞENİ YAĞMURU

Genç oyuncunun iddialı ve duru güzelliğini gözler önüne seren paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları ünlü oyuncunun fotoğraflarının altına "Çok güzelsin", "Harika görünüyorsun", "Gerçekten prenses gibisin" yorumlarını yağdırdı.

"Prenses gibi" notuyla paylaştı: Su Burcu Yazgı Coşkun yeni tarzıyla gündem oldu-4

Su Burcu Yazgı Coşkun Hakkında Merak Edilenler
Su Burcu Yazgı Coşkun en son hangi dizide oynadı?
Güzel oyuncu en son ATV ekranlarında yayınlanan ve yakın zamanda final yapan Bir Gece Masalı dizisinde Canfeza karakterine hayat vermiştir.
Su Burcu Yazgı Coşkun sosyal medyada ne paylaştı?
Ekranlara ara veren oyuncu, kıvırcık saçları ve yeni tarzıyla verdiği pozları "Prenses gibi" notuyla paylaşarak hayranlarından büyük beğeni toplamıştır.
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