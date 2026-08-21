"Prenses gibi" notuyla paylaştı: Su Burcu Yazgı Coşkun yeni tarzıyla gündem oldu
Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Asiye karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve son olarak Burak Deniz ile Bir Gece Masalı dizisinde başrolü paylaşan Su Burcu Yazgı Coşkun, ekranlara verdiği kısa arada sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Dizisinin final yapmasının ardından dinlenme moduna geçen 21 yaşındaki oyuncu, yeni imajı ve tarzıyla kamera karşısına geçti.
Kıvırcık saçları ve dikkat çeken kombiniyle peş peşe pozlar veren Coşkun, bu kareleri sosyal medya hesabından "Prenses gibi" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
KISA SÜREDE BEĞENİ YAĞMURU
Genç oyuncunun iddialı ve duru güzelliğini gözler önüne seren paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları ünlü oyuncunun fotoğraflarının altına "Çok güzelsin", "Harika görünüyorsun", "Gerçekten prenses gibisin" yorumlarını yağdırdı.
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