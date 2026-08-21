"Evde kimin sözü geçiyor?" sorusu soruldu: İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'den kahkaha attıran cevap

2021 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturan ve 2024 yılında ikiz çocukları İbrahim Ayel ile Sinan Emir'i kucaklarına alan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe'nin düğününde objektiflere takıldı. Şıklıklarıyla dikkat çeken ünlü çift, tören öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'den güldüren yanıt!

Fotoğraflar: Sosyal medya "ŞU AN KAMERALARA OYNUYOR" Muhabirlerin "Evde kimin sözü daha çok geçiyor?" sorusuna Yasemin Şefkatli hiç tereddüt etmeden "Tabii ki İdo'nun sözü geçiyor" yanıtını verdi. Ancak eşinin bu sözlerine İdo Tatlıses'ten jet hızında ve kahkahalara boğan bir itiraf geldi.