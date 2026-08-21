"Evde kimin sözü geçiyor?" sorusu soruldu: İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'den kahkaha attıran cevap
Hilmi Cem İntepe’nin düğününde görüntülenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti, "Evde kimin sözü geçiyor?" sorusuna verdikleri esprili ve samimi yanıtlarla yüzleri gülümsetti.
2021 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturan ve 2024 yılında ikiz çocukları İbrahim Ayel ile Sinan Emir'i kucaklarına alan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe'nin düğününde objektiflere takıldı. Şıklıklarıyla dikkat çeken ünlü çift, tören öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"ŞU AN KAMERALARA OYNUYOR"
Muhabirlerin "Evde kimin sözü daha çok geçiyor?" sorusuna Yasemin Şefkatli hiç tereddüt etmeden "Tabii ki İdo'nun sözü geçiyor" yanıtını verdi. Ancak eşinin bu sözlerine İdo Tatlıses'ten jet hızında ve kahkahalara boğan bir itiraf geldi.
2. Sayfa'da yer alan görüntülere göre, eşinin açıklamasını tiye alan İdo, "Bundan İdo'nun haberi yok! Son sözü Yasemin söyler. Şu an kameralara oynuyor. Bizde Yasemin ne derse o olur" diyerek evdeki gerçek güç dengesini esprili bir dille gözler önüne serdi.
"DOKUZ ÇOCUK YAPIP TAKIM KURARIZ"
Evlilik anlarının hâlâ ilk günkü gibi aklında olduğunu belirten İdo Tatlıses, babalık heyecanından bahsederken "Babalık muhteşem keyifli. İnşallah dokuz çocuk daha yapıp takım kurarız" diyerek takıldı.
Yasemin Şefkatli ise eşinin bu çıkışına gülümseyerek "Üç yıl olmuş, hâlâ çıkmıyorsa aklından ne mutlu bana. İdo zaten inanılmaz fedakar bir baba" sözleriyle karşılık verdi.