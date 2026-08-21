CANLI YAYIN
Geri

"Evde kimin sözü geçiyor?" sorusu soruldu: İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'den kahkaha attıran cevap

Hilmi Cem İntepe’nin düğününde görüntülenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti, "Evde kimin sözü geçiyor?" sorusuna verdikleri esprili ve samimi yanıtlarla yüzleri gülümsetti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
"Evde kimin sözü geçiyor?" sorusu soruldu: İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'den kahkaha attıran cevap

2021 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturan ve 2024 yılında ikiz çocukları İbrahim Ayel ile Sinan Emir'i kucaklarına alan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe'nin düğününde objektiflere takıldı. Şıklıklarıyla dikkat çeken ünlü çift, tören öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Video Oynatma İkonu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'den güldüren yanıt!

Fotoğraflar: Sosyal medyaFotoğraflar: Sosyal medya

"ŞU AN KAMERALARA OYNUYOR"

Muhabirlerin "Evde kimin sözü daha çok geçiyor?" sorusuna Yasemin Şefkatli hiç tereddüt etmeden "Tabii ki İdo'nun sözü geçiyor" yanıtını verdi. Ancak eşinin bu sözlerine İdo Tatlıses'ten jet hızında ve kahkahalara boğan bir itiraf geldi.

"Evde kimin sözü geçiyor?" sorusu soruldu: İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'den kahkaha attıran cevap-3

2. Sayfa'da yer alan görüntülere göre, eşinin açıklamasını tiye alan İdo, "Bundan İdo'nun haberi yok! Son sözü Yasemin söyler. Şu an kameralara oynuyor. Bizde Yasemin ne derse o olur" diyerek evdeki gerçek güç dengesini esprili bir dille gözler önüne serdi.

"Evde kimin sözü geçiyor?" sorusu soruldu: İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'den kahkaha attıran cevap-4

"DOKUZ ÇOCUK YAPIP TAKIM KURARIZ"

Evlilik anlarının hâlâ ilk günkü gibi aklında olduğunu belirten İdo Tatlıses, babalık heyecanından bahsederken "Babalık muhteşem keyifli. İnşallah dokuz çocuk daha yapıp takım kurarız" diyerek takıldı.

"Evde kimin sözü geçiyor?" sorusu soruldu: İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'den kahkaha attıran cevap-5

Yasemin Şefkatli ise eşinin bu çıkışına gülümseyerek "Üç yıl olmuş, hâlâ çıkmıyorsa aklından ne mutlu bana. İdo zaten inanılmaz fedakar bir baba" sözleriyle karşılık verdi.

"Evde kimin sözü geçiyor?" sorusu soruldu: İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'den kahkaha attıran cevap-6

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli Hakkında Merak Edilenler
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ne zaman evlendi?
Çift, 2021 yılında evlenmiş ve 2024 yılında ikiz erkek çocuklarını kucaklarına almıştır.
İdo Tatlıses evde kimin sözünün geçtiğini söyledi?
Yasemin Şefkatli evde İdo'nun sözünün geçtiğini söylese de İdo Tatlıses "Şu an kameralara oynuyor, bizde Yasemin ne derse o olur" yanıtını vermiştir.
33 yaşına basan Samar Dadgar'ın tek dileği: Özcan Deniz'den romantik doğum günü sürprizi
SONRAKİ HABER

Özcan Deniz'den Samar Dadgar'a romantik doğum günü sürprizi
Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler